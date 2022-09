Jockstrap son protagonistas del Disco de la Semana gracias a su debut ‘I Love You Jennifer B’, un disco donde prevalece un sentido de anarquía musical, donde todo vale, pero unido por el virtuosismo y sensibilidad pop de sus autores.

Georgia Ellery y Taylor Skye se conocieron en una escuela musical de Londres. Ella es violinista de conservatorio, además de integrante de Black Country, New Road; él es productor de electrónica. Juntos, Jockstrap derriban géneros y los hacen suyos.

Amables aunque ligeramente resfriados por culpa del cambio de estación, los integrantes de Jockstrap hablaron esta semana con JENESAISPOP vía Zoom sobre ‘I Love You Jennifer B’, sus inicios, sus diversas influencias y su visión global de la música.

Hace poco tocasteis en Barcelona. ¿Cómo recordáis la reacción del público?

Taylor: «Es uno de los mejores conciertos que hemos hecho, todo el mundo lo pasó muy bien».

¿El “Best New Music” de Pitchfork ayuda o es un mito?

Georgia: «Con Pitchfork nunca sabes lo que va a pasar. Nosotros hemos tenido la suerte de gustarle a la redactora que ha escrito la crítica. Pero nos da un poco igual».

Taylor: «Hemos ganado muchos oyentes desde que salió el disco, pero no estamos seguros que haya sido gracias a la crítica de Pitchfork».

Vuestro estilo es la mezcla de estilos, pero ¿qué diríais que los une todos? ¿Quizás la producción rupturista?

Taylor: «Para nosotros es difícil decir qué une nuestra música porque estamos demasiado en el fondo de ella, ya que la creamos. Creo que suena cohesiva porque somos nosotros dos quienes la hacemos y nadie más. Sin embargo, diría que nos une nuestra intención de llevar las cosas más allá y de probar cosas nuevas».

Os gustan los arreglos orquestales en plan Disney, hacéis folk, pop, electrónica… pero hay algo en vuestra música que busca romper la expectativa de lo que tienen que ser estos estilos.

Georgia: «Hacemos diferentes estilos porque no nos ponemos barreras y nos gusta probar diferentes géneros. No creemos que nada esté fuera de nuestras posibilidades. Tampoco hemos definido concretamente nuestro estilo o el tipo de música que hacemos. No hemos proclamado que seamos una banda de pop o una banda experimental, por lo que no necesitamos hacer una sola cosa».

A los periodistas nos gusta mucho intelectualizar la música, pero vosotros no pensáis en ella en esos términos.

Georgia: «Pensamos mucho en la música, sobre todo en la respuesta de la gente, pero no nos aporta nada sentarnos y ponernos a pensar si estamos haciendo un género en concreto u otro».

Taylor: «Además, este disco es solo una cosa que hemos hecho, no nos define particularmente como artistas, aunque la gente allá fuera lo piense así».

¿Qué os lleváis de haber estudiado en Guildhall School Of Music & Drama?

Taylor: «La manera de enseñar de mi profesor Mike era muy creativa. No tenía mucha estructura, dependía del tipo de persona que fueras, y eso me vino bien. Era muy fluido y había espacio para experimentar. Muchos de mis profesores eran así».

Georgia: «Me llevo a la gente que conocí, toda la gente creativa que quería hacer cosas con su creatividad en el mismo espacio».

¿Qué música os ha formado individualmente?

Georgia: «He tenido varias experiencias formativas. La música clásica es la primera, pero también mucha música que me enseñó mi madre de diferentes partes del mundo. También los Beatles, mi abuela los escuchaba mucho. Más tarde empecé a descubrir música por mi cuenta en internet..».

Taylor: «Mis padres me enseñaron Stevie Wonder y lo escuché mucho durante años. También era muy fan de Muse y de Radiohead. James Morrison, Jamie Cullum… me gustaban mucho».



Vuestra música suena maquetera y, a la vez, producida con suma meticulosidad. ¿Dónde encontráis el equilibrio entre improvisar y pensaros las cosas demasiado?

Taylor: «Ese equilibrio forma gran parte de nuestra manera de trabajar. A veces vamos de un extremo a otro. Programar un momento que suena improvisado me parece muy divertido. El tiempo que dediques al trabajo no suele ser tan importante. Puedes dedicarle horas a una canción y que suene fatal, y que una cosa improvisada suene muy bien. En ‘Angst’, por ejemplo, la voz de Goergia es la primera toma, por eso suena un poco a maqueta. En general, depende de la canción, y de lo que nos suene bien a nosotros».

Georgia, ¿cómo es tu proceso de escribir letras?

Georgia: «Me gusta escribir poemas, textos que se sostienen por sí solos sin música. Cuando las intentas encajar en una armonía emergen irregularidades, y eso me gusta. Escribo sobre mis emociones, sobre cosas que necesito procesar. Mis letras suelen ser autobiográficas. Cuando escribo letras necesito sentir la energía adecuada, si no, no creo que queden bien».

¿En un contexto más profesional no podrías escribir?

Georgia: «Nunca he escrito letras con otra gente. No sé si podría hacerlo. No me cierro a ello, pero creo que me costaría».

¿De qué manera ‘Borderline’ de Madonna ha inspirado ‘Greatest Hits’?

Georgia: «Lo que me gusta de ‘Borderline’ es la transición de los versos hacia el estribillo, porque la armonía (usada en la canción) es muy inusual. Eso es lo que me llevó a cantar sobre Madonna en esta canción en particular».



No esperaba escuchar en el disco una canción de Bollywood, como ‘Debra’. Claro que vuestra música es totalmente impredecible.

Taylor: «Con las influencias que usamos no me gusta hacer demasiado “gate-keeping”. Cuando usas sonidos de otros lugares, creo que hablar sobre si ayuda a visibilizar ese sonido o no, o si se usa sin permiso o no, no tiene demasiado sentido. Creo que las reglas que determinan lo que puedes hacer o no en la música, no son útiles. Ya sea porque Georgia toca instrumentos de cuerda, o porque ambos venimos de un conservatorio, o por otra razón, todas estas razones pueden haber contribuido a que hayamos terminado creando una canción inspirada en Bollywood. Simplemente pensamos que en la canción funcionaba».

La conversación sobre aquello que a los artistas se les permite apropiarse en su música, ¿sigue siendo relevante?

Georgia: «Las cosas que son “woke” nos importan, no es que no nos mojemos…»

Taylor: «Es normal que como seres humanos nos afecten las cosas. Pero nosotros queremos que el foco esté en la música».