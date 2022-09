ALMA, cantante finlandesa a la que conocimos hace unos años por ‘Chasing Highs’, en plena ola del pop tropical, prepara estos días el lanzamiento de su segundo disco largo, del que ya se conocen varios adelantos. De los ritmos garajeros de ‘Everything Beautiful‘, ALMA ha pasado al pop a lo Fleetwood Mac de ‘I Forgive Me‘, y su nuevo single vuelve a probar algo nuevo.

‘Summer Really Hurt Us’ es otro de esos temas de pop ochentero que no temen reivindicar sin tapujos la influencia de grupos como A-HA o del pop más colorido de la época. Pero, mientras los teclados de la canción son pura new wave, la melodía no puede ser más clásica y pop, llevándonos a grupos como ABBA o directamente a Eurovisión a través de un estribillo redondo. Con ‘Summer Really Hurt Us’, ALMA te da lo que Carly Rae Jepsen ya no.

- Publicidad -

Es muy Carly -y muy ABBA- también el desamor expresado en ‘Summer Really Hurt Us’, con la peculiaridad que es ALMA quien reconoce haber hecho daño a la otra persona. «Lágrimas en tus ojos cuando te dije mentiras, fui egoísta cuando nos rompí en dos, lo veía todo negro y dije algunas cosas de ti pero ninguna de ellas eran ciertas», canta ALMA mientras se pregunta «en qué momento te he fallado» y lamenta que su relación no haya sobrevivido al verano.

Lo que sí tiene pinta de sobrevivir en nuestros reproductores es esta estupenda canción.



- Publicidad -