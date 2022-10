Silvia Pérez Cruz recibe el Premio Nacional de las Músicas Actuales

Silvia Pérez Cruz se ha hecho con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El premio recompensa con 30.000 euros a artistas que hayan llevado a cabo una labor destacada en este sector.

El jurado ha distinguido a Pérez Cruz por «la calidad creativa e interpretativa de su carrera», así como «por la naturalidad, la versatilidad y la audacia de sus propuestas», y ha destacado «su inquebrantable compromiso con la belleza».

- Publicidad -

A Pérez Cruz, la noticia le ha pillado grabando su nuevo disco. En una entrevista con TV1, la autora de ‘Farsa (género imposible)‘ ha contado que se vio obligada a paralizar la grabación durante una hora para hablar con el ministro, Miquel Iceta.

En Instagram ha expresado su agradecimiento: «Aún estoy en proceso de digestión, me ha superado un poco la noticia. Puedo decir que me siento muy agradecida y afortunada, soy muy consciente de la cantidad de personas de todas las edades y gustos que nos dedicamos a la música, la amamos, la cuidamos e intentamos que sea un lugar donde sentir amparo. Que este año se hayan fijado en mi trabajo, mi manera de querer la música y compartirla me hace sentir muy afortunada, siento como un abrazo gigante inesperado».

- Publicidad -

Autora de discos maravillosos como ‘11 de novembre‘ o ‘granada‘, Pérez Cruz es una de las mejores voces de su generación, y su arte, ubicado a medio camino entre el flamenco y el jazz, no solo se ha ceñido al estudio de grabación, sino que se ha cruzado con campos como el teatro, la danza o el cine.

En el pasado, la misma distinción ha ido a parar a otras artistas del calibre de Christina Rosenvinge, Mala Rodríguez o Luz Casal.