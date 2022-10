RFTW: M.I.A., Tove Lo, Red Hot, Maria Rodés…

Como cada viernes comentamos los lanzamientos del día y/o la semana. Hoy 14 de octubre salen los esperados nuevos álbumes de The 1975, M.I.A., Tove Lo y Red Hot Chili Peppers, a los que se suman trabajos de Lucrecia Dalt, Bill Callahan, Mykki Blanco, JEDET o The Big Moon. Además, hay disco en directo de Florence + the Machine.

También salen singles nuevos que vale la pena comentar, como el que marca el regreso de blink-182 en su formación original, que visitará España en 2023; o el nuevo sencillo de Westerman, el artista que nos conquistó hace unos años con su álbum debut publicado durante la pandemia.

SAULT han sacado nuevo EP que en realidad es un single de 10 minutos, y entre los artistas que siguen avanzando sus próximos lanzamientos se encuentran Bruce Springsteen (que prepara disco de versiones), Weyes Blood, María Rodés, Christine and the Queens, Stormzy (aquel tema de 8 minutos que sacó hace unas semanas no estará incluido en su álbum), Louis Tomlinson o Depresión Sonora.

La revelación Hope Tala publica nueva música y, entre los descubrimientos del día, podemos mencionar los nuevos temas de Lolo Zouaï, Yarea, Doechii, Charlotte Dos Santos o Mikhala Jené.

Os recordamos que podéis descubrir más nueva música a través de otras vías, como la playlist de Sesión de control (dedicada a la música en castellano), el top 40 «solo hits» de JENESAISPOP, o la selección «Flores en el estiércol» de Raúl Guillén.