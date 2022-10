The 1975 triplican las ventas de Red Hot Chili Peppers en UK

Sabíamos que The 1975 era un grupo muy querido en Reino Unido. Pues bien, lo sigue siendo aunque ‘Being Funny In A Foreign Language‘ no sea su trabajo más comercial. El 5º disco de The 1975 es el 5º número 1 para The 1975 en este país y lo es con cifras de lo más saludables.

‘Being Funny In A Foreign Language’ ha vendido en 1 sola semana casi 41.000 copias, lo que le asegura el disco de plata (60.000) y probablemente el de oro (100.000) si Radio 1 continúa radiando ‘I’m In Love With You‘ de aquí a la Navidad. De esas 41.000 unidades, 15.000 han sido vinilos, 12.000 han sido CD’s, 4.000 han sido cassettes y 1.000 han sido digitales. Además, hay que sumar 8.000 en puntos de streaming.

The 1975 se unen a la lista de bandas que han llegado al número 1 de las listas británicas con todos sus álbumes: The Beatles (11), Coldplay (9), Oasis (7), The Killers (7) y Arctic Monkeys (6, pronto 7 si Taylor Swift lo permite).

The 1975 han vendido más que el resto de todo el top 5 al conjunto, y eso se lleva por delante las modestas ventas del nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. ‘Return Of The Dream Canteen’ queda en el número 2 con 12.000 copias, tan sólo. Es su peor dato desde que debutaran en 1991 con ‘Blood Sugar Sex Magik’. En 2006, llegaron a vender más de 200.000 unidades en sólo 7 días de ‘Stadium Arcadium’.

En Estados Unidos, teniendo en cuenta que los Red Hot son americanos, hay un pequeño cambio de tornas. Se espera según HDD que The 1975 lleguen al puesto 7 con “Being Funny” y los Red Hot al puesto 3. Pero quien se queda el número 1 es Lil Baby con las 210.000 unidades vendidas de ’It’s Only Me’.

Este mismo año Red Hot Chili Peppers debutaban en el número 1 de medio mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, largo etcétera) con ‘Unlimited Love‘. Parece que el público ha interpretado esta como una triste segunda parte, pues las canciones fueron grabadas durante las mismas sesiones.