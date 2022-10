Madonna y Cardi B se enfadan y reconcilian a propósito de ‘SEX’

Este mes de octubre, en concreto el día 21, se han cumplido 30 años desde el lanzamiento de ‘SEX’, el controvertido libro erótico que Madonna lanzó conjuntamente a su quinto álbum de estudio, ‘Erotica‘, en 1992. Madonna no ha dejado pasar la oportunidad de comentar la efeméride en sus redes sociales y ha querido subrayar la influencia que el libro ha ejercido en la liberación sexual de la mujer en el mundo del pop. Para ello ha nombrado explícitamente a tres personas.

«Hace 30 años publiqué un libro llamado ‘SEX’ con fotos de mí desnuda y otras de hombres besando a hombres, de mujeres besando a mujeres y de mí besando a todo el mundo», empieza el texto publicado por Madonna en sus stories. «También escribí sobre mis fantasías sexuales y compartí mi punto de vista sobre la sexualidad de manera irónica. Me pasé los siguientes años hablando con periodistas cerrados de mente que intentaban avergonzarme por empoderarme a mí misma como mujer. Me dijeron que era una puta, una bruja, una hereje y el diablo. Ahora, Cardi B puede cantar sobre su «WAP», Kim Kardashian puede aparecer en cualquier portada enseñando el culo, y Miley Cyrus puede (balancearse desnuda) en su bola de demolición».

Madonna apostilla su texto con la frase «de nada, perras» y el emoji de un payaso, y este ha sido el detalle que no ha gustado a Cardi B, quien ha entendido que Madonna le hacía de menos, y no al contrario. «He homenajeado a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola», ha escrito. «Ella puede hacer una observación sin usar emojis de payaso ni hablar de mala manera». La autora de ‘Invasion of Privacy‘ ha ido más allá al observar que «estos iconos del pop se convierten en decepciones una vez triunfas en la industria».

A propósito de este (supuesto) malentendido, Madonna y Cardi B han terminado hablando en privado y reconciliándose. Cardi ha dicho que «ha sido hermoso» hablar con ella, y Madonna ha expresado que «amo a Cardi B y siempre lo haré».

El mensaje de Madonna es especialmente polémico porque ella, Cardi B y Kim Kardashian han coincidido en el pasado. De hecho, existe una icónica foto de las tres juntas. Entonces, Cardi ya mencionaba la influencia que Madonna había tenido en su vida. Por suerte, parece que el «drama» no irá a más.