El año va llegando a su fin, lo que significa que se acerca el momento de que Spotify publique sus listas de Spotify Wrapped, que revelan la música que los usuarios de Spotify más han escuchado durante al año. Normalmente la fecha límite de escuchas registradas se situaba a finales de octubre pero, este año, la plataforma sueca contará más allá de esa fecha. Esto significa que Spotify probablemente haga públicas sus listas no a principios de diciembre, como ha sido el caso desde 2017, sino más adelante.

En cualquier caso ardemos por volver a encontrarnos con nuestro verdadero yo y descubrir la música que REALMENTE nos ha acompañado durante 2022, que no se corresponderá necesariamente con la que pensamos. Nos hacemos alguna idea, eso sí, de la música que nos ha obsesionado durante el año.

En este artículo, cinco redactores de JENESAISPOP intentan adivinar qué artistas y canciones aparecerán en sus resúmenes particulares de Spotify Wrapped. Os invitamos a hacer lo mismo en los comentarios o en el foro.

Jaime

Canción más escuchada del año: claramente, ‘Tout savoir’ de Adé… Desde que salió esta canción allá por abril no ha dejado de sonar cada semana en todos los ámbitos posibles, solo, en compañía, en casa en el coche, para bailar y también para sentirse melancólico. Es el poder infinito de una buena canción pop.

Artista más escuchado del año: Pete Doherty & Frédéric Lo. Durante meses he estado adicto a la química entre la voz imperfecta y versos agrietados de Pete Doherty y el exquisito instinto melódico francés de Frédéric Lo. ‘The Epidemiologist’ es claramente uno de los discos del año.

Nuevo descubrimiento: El ‘Promises’ de este año es claramente ‘Gold – Go Forward in the Courage of Your Love’ de Alabaster DePlume, saxofonista, poeta y bicho raro que ha hecho un hermosísimo disco de improvisaciones colectivas y recitados. Entre muchas otras joyas, ‘Don’t Forget You’re Precious’ es la prima jazzy de ‘I Do This All The Time’ de Self Esteem.







Mireia

Canción más escuchada del año: ‘Moderation’ de Cate Le Bon porque me chifla y es mi canción del año.

Artista más escuchado del año: Seguramente saldrá Rosalía porque le ha dado bastante fuerte a ‘MOTOMAMI‘. Y espero que salga bastante arriba también Florence + the Machine porque he escuchado mucho ‘Dance Fever‘.

Nuevo descubrimiento: Maggie Rogers. Estoy contenta porque creo que saldrá una lista muy de mujeres, que ya tocaba.







Sebas

Canción más escuchada del año: Mi canción del año es o ‘SAOKO‘ de Rosalía o ‘BREAK MY SOUL‘ de Beyoncé, pero supongo que he escuchado más alguna de Bad Bunny, en concreto ‘Ojitos lindos’. Y si contara lo que más se ha escuchado en bares y fiestas sería ‘Tití me preguntó’.

Artista más escuchado del año: Supongo que será Rosalía porque ‘MOTOMAMI’ lo he escuchado un montón y hay canciones del disco de Bad Bunny que no he escuchado tanto. Por disco del año seguramente votaré Beach House y cosas del estilo, pero no creo que salga en el resumen de Spotify Wrapped. Seguro que sale antes esa mierda desestructurada de 2 minutos que es el remix de ‘Frozen‘ de Madonna que, en un ejercicio de entender los códigos TikTok, me he puesto mucho, sin lograr entender por qué la gente lo escucha.

Nuevo descubrimiento: Me quedo con rusowksy, Ralphie Choo… y con toda esta gente del sello Rusia-IDK. Los vi en el Paraíso y me sorprendió ver tanta gente -sobre todo joven- viendo esta música tan rara y generacional. No sé si realmente es el futuro de la música pero, de lo que están haciendo ahora mismo los artistas más jóvenes, es lo que más me motiva.







Pablo

Canción más escuchada del año: ‘Free‘, de Florence + the Machine. Florence ha remontado considerablemente respecto a su disco anterior, y ‘Free’ es ya una de sus mejores canciones.

Artista más escuchado del año: Diría que la cosa está entre Tove Lo, Soleá Morente o Lana Del Rey. Como acabe siendo Lana sin haber sacado disco este año es pa’ matarme.

Nuevo descubrimiento: Babi. A raíz de ‘Disney’ empecé a curiosear sobre ella. No pensé que podían combinarse Albany y Zahara, pero canciones como ‘Flores’ dicen que sí.







Jordi

Canción más escuchada del año: Sospecho que será ‘All You Do‘ de Magdalena Bay porque la he machacado hasta el aburrimiento, pero tienen papeletas también ‘Hold Me Closer‘ porque echaba de menos a Britney, ‘Slow Song‘ de The Knocks y Dragonette o ‘meta angel‘ de FKA twigs, esta última porque es de enero y la he escuchado en bucle desde entonces.

Artista más escuchado del año: Tengo la sensación que será Sabrina Carpenter porque me he puesto su disco mucho más de lo que esperaba. Como mínimo tiene 4 canciones que no puedo dejar de escuchar en bucle. Está entre ella, FKA twigs o Natalia Lacunza por el mismo motivo.

Nuevo descubrimiento: Ethel Cain. Su disco es el que más me ha impactado. Hacía tiempo que no conectaba tanto con un álbum ni lo escuchaba de forma religiosa, en concreto, así. El problema es que, al ser bastante denso, no me lo he puesto tan frecuentemente.