SZA lanzará su segundo disco en diciembre, ‘S.O.S.’

Desde el lanzamiento del aclamadísimo ‘Ctrl’ en 2017, el futuro segundo disco de SZA ha estado en el punto de mira como uno de los proyectos más anticipados por el público. Desde entonces, ha lanzado hits gigantescos como ‘Good Days’, ‘I Hate U’ o el dueto de ‘Kiss Me More’ con Doja Cat, pero hasta hoy no había habido noticias sobre su próximo LP. En una nueva entrevista con Billboard, SZA ha confirmado que su segundo disco se llama ‘S.O.S.’ y que saldrá a la luz en diciembre, sin una fecha específica todavía.

Tras la publicación de ‘Shirt’, presentada como el comienzo de una nueva era en la carrera de SZA, los fans se fijaron que en el vídeo aparecía una matrícula con las letras «DEC», lo cual llevó a pensar que era una señal de que el disco saldría en diciembre. La teoría cobró más fuerza tras la noticia de que SZA aparecería a principios de diciembre en SNL. Los fans incluso dedujeron, a través de más pistas promocionales, que el disco se llamaría ‘S.O.S.’, y resulta que todo ha acabado siendo cierto.

Heran Mamo, periodista de Billboard, ha descrito el disco como «su más osada obra». Sónicamente hablando, «es la música más cautivadora que ha hecho, sus amados beats lo-fi comparten espacio con el surf rock en la misma canción, hay un tema de grunge y una balada de guitarra acústica coexistiendo sin que ninguna de las dos piezas suenen fuera de lugar».

En dicha entrevista, SZA admite que tener la fecha de salida del disco tan cercana está siendo estresante para ella: «Que esperen que hagas algo al más alto nivel mientras la vida hace de las suyas es una locura. Esto no es para una persona, es para una máquina». También ha expresado sus pensamientos respecto a mantener un ritmo productivo a largo plazo: «Me gusta crear, me gusta escribir, me gusta cantar y me gusta compartirlo, pero no sé si perseguir el estrellato o lo que sea que se supone que debo estar haciendo ahora sea sostenible para mí o para cualquiera. Lo voy a intentar y voy a dar lo mejor de mí».

