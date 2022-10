SZA dice que no tiene prisa por sacar su segundo disco

Cuando se habla de discos que son clásicos contemporáneos, muchas veces se tiene en cuenta más la calidad que las cifras. SZA puede decir que ‘Ctrl‘, su debut, publicado en 2017, cumple ambos factores: el disco recibió valoraciones excelentes a su lanzamiento y, mejor aún, como el debut de Lana Del Rey, la gente de Estados Unidos no se cansa de él: ‘Ctrl’ lleva CINCO años dentro de la lista de álbumes de Billboard, y nunca se ha apeado de ella. Esta semana ocupa el puesto 28, como si hubiera salido hace un mes, y no hace un lustro.

En todo este tiempo no nos hemos dejado de preguntar dónde exactamente está el segundo disco de SZA, pero con ‘Ctrl’ todavía en lo más alto de las listas, no extraña que la artista diga que no tiene «ninguna prisa» por sacarlo.

- Publicidad -

Sus declaraciones se han producido en Complex. Ha dicho que el disco saldrá cuando tenga que salir, que no está cumpliendo ninguna fecha límite, e incluso ha asegurado que no está «apegada» a su profesión y que se ve dedicándose a otra cosa en el futuro, que «ya verá» adónde le lleva su carrera.

De momento, el disco existe, se supone completado, y SZA ha descrito su sonido. O, al menos, lo ha intentado. El dispar sonido de singles como ‘Hit Different’ y ‘Good Days‘ sugería que Solana no sabía muy bien qué tipo de disco estaba haciendo, y la artista ha confirmado esta observación en la entrevista.

- Publicidad -

«No tengo ni idea de qué va el disco ni cómo suena» han sido sus palabras exactas, a las que ha añadido que el elepé «tiene de todo un poco», que es un «poco batiburrillo», y que «algunas partes son agresivas, otras suaves, algunas canciones son baladas». Este caos refleja el «corazón» de SZA en este momento y, por eso, la artista sigue su instinto y se queda con las canciones buenas, aunque no terminen de encauzar el disco hacia ninguna dirección concreta.

A espera de noticias acerca del segundo álbum de SZA, la artista ha triunfado recientemente con sus singles sueltos, muy especialmente con su colaboración con Doja Cat en ‘Kiss Me More’, pero también en solitario con ‘I Hate U‘ o, recientemente, con su dueto con Doechii en ‘Persuasive’.