Megan Thee Stallion, en su juicio contra Tory Lanez: «Quizás debería estar muerta»

Ayer fue el segundo día del juicio de Megan Thee Stallion y Tory Lanez, en el que se decidirá si Lanez es culpable o inocente de disparar a la rapera en el pie en 2020, y la autora de ‘Plan B’ emitió un poderoso y emocional testimonio, además de dar detalles específicos sobre lo sucedido.

Tory Lanez, Daystar Peterson de nombre real, está acusado de disparar a Megan en el pie en julio de 2020 a causa de una disputa durante una fiesta en la casa de Kylie Jenner, en California. Si sale culpable, Lanez podría ser sentenciado con 22 años en prisión, debido a los tres cargos a los que se enfrenta, además de la deportación por ser un ciudadano canadiense.

Según escribe Billboard, Megan se encontraba visiblemente sensible, e incluso le dijo al fiscal que estaba «nerviosa» por testificar. La rapera de Texas rememoró la tensión que hubo en el coche con Lanez al salir de la fiesta. Al parecer, este le dijo a Megan que tenía que «dejar de mentir a tu amiga», refiriéndose a la relación esporádica que mantenían ella y Tory, quien también estaba en una relación con una amiga de Megan.

Megan cuenta que lo que pasó después fue que se bajó del coche porque estaba «harta», que empezó a alejarse y que de repente escuchó a Lanez gritar «¡Baila, puta!». Al girarse, este le estaba apuntando con un arma: «Me quedé congelada, sentí shock y me sentí herida. Me miré los pies y vi muchísima sangre». En cuanto a lo sucedido en el coche, Megan contó que «Tory me estaba diciendo que no valía una mierda» y que esta le respondió lo siguiente: «De hecho, tú no vales una mierda. Así es donde estás en tu carrera y así es donde estás con tu música».

Al parecer, la rapera rompió en lágrimas en repetidas ocasiones, al hablar sobre la depresión y los pensamientos suicidas que empezó a tener tras hacer pública la situación con Tory Lanez: «Si hubiese sabido que iba a tener que pasar por esta tortura, habría deseado que me matase». También afirmó que revelar lo ocurrido le hizo «perder mi confianza, mis amigos y a mí misma», terminando con un «joder, quizás debería estar muerta».