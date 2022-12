No solo Benidorm Fest: La Élite, Najwa, Zahara, Perarnau IV… en RFTW

Hoy no es precisamente un día tonto para las playlists españolas. Compartimos nada menos que las 18 canciones nuevas aspirantes a Benidorm Fest, entre las cuales hay propuestas interesantísimas de Blanca Paloma, Fusa Nocta, Alice Wonder, Rakky Ripper, Karmento, Alfred y muchos más. Pero ahí no queda todo.

Hay por ejemplo nuevo disco del divertido grupo de punk LA ÉLITE; nuevo tema de Najwa; Zahara ha subido ‘MADRE’, los extras que iban dentro de la caja de ‘PUTA’, y hay nuevo single con bien de sampleo de su colega Perarnau IV… Tras la nueva colabo de Bad Bunny, os ofrecemos una versión de Karavana de ‘Tití me preguntó’ en clave de rock.

Entre las curiosidades del día, tenemos el dúo de Babi y Albany, nuevos temas de Tigres Leones, Paco Moreno, San Tosielo, La Paloma, NIA, DJ Snake u Oliver Tree, entre muchos otros. Como Ava Max, que ya ha sido «Canción del Día» con ‘Dancing’s Done’ o Alex Granero, que podría serlo pronto con ‘Me lo merezco’.

