La Élite, «contentos de ser feos», en uno de sus clarísimos himnos

Los álbumes de SZA y Little Simz no son los únicos interesantes que nos ha dejado esta Navidad. También está el álbum de La Élite, que ha visto la luz en una fecha tan rara como un miércoles 21 de diciembre, pero que no tiene ningún tipo de desperdicio. Será nuestro «Disco de la Semana».

Como ya os hemos venido contando en otras ocasiones, La Élite son dos amigos de toda la vida de Tàrrega, llamados Diosito y Nil. Han destacado por canciones como ‘Bailando‘ y ‘Nuit Folle’, llegando a aparecer en la banda sonora de ‘Cardo‘. Suenan a medio camino entre el punk y el new-wave -no están tan lejos de Stereo Total- pero con un punto gamberro e irreverente, con varias letras políticamente incorrectas.

Hoy escogemos como «Canción del Día» la irresistible ‘Contento de ser feo’, un pildorazo de synth-pop que en las estrofas se presenta como una canción de amor: «Por la mañana, cuando me levanto / Rompo el espejo y me pongo a llorar / No estás aquí, pero no es un fracaso / Pinto tu nombre en mi portal».

El narrador es inequívocamente un «loser», que con 28 años ha «gastado 6 vidas», que se define como «un gato negro, con zapatos Adidas». No obstante, el estribillo remonta, mucho más alegre: «Estoy contento de ser feo y no llamar tu atención, porque gracias a esto, escribo esta canción», entona, satisfecho en el que es uno de sus muchos himnos para el pogo.

La Élite han anunciado una serie de conciertos aunque adivinamos que vendrán muchos más, y muy divertidos:

06 DE MAYO – Benidorm – Beach Riot Fest

22 DE JUNIO – Madrid – Festival Tomavistas

05-08 DE JULIO – Barcelona – Festival Cruïlla

06*08 DE JULIO – Bilbao – BBK Live



