PinkPantheress debuta en el Hot 100 y consigue su hit internacional

PinkPantheress ya ha conseguido oficialmente su primer hit internacional, gracias a su colaboración con Ice Spice en ‘Boy’s a liar Pt.2’. Esta semana, la cantante británica de 22 años realizaba su debut en el Billboard Hot 100 con este nuevo tema, concretamente en el puesto 14. Además, ha ascendido hasta el número 4 en el Top Global de Spotify, por detrás de Shakira, SZA y Miley Cyrus, en este orden.

Producida por Mura Masa, quien también ha aparecido en el Hot 100 por primera vez, ‘Boy’s a liar Pt.2’ es el remix del tema del mismo nombre lanzado el pasado noviembre. TikTok ha tenido una gran importancia en el auge de la pegadiza canción, con una parte de esta siendo usada en más de 760.000 vídeos hasta la fecha, y subiendo. Pink ya había aparecido en las listas de Billboard en 2021 con el single ‘Break It Off’, que debutó en el puesto 43 de la lista de Rock y Música Alternativa. Por otro lado, su primera mixtape entró en el Billboard 200 en el número 73.

Ice Spice conseguía su primera entrada en el Hot 100 a mediados de enero, gracias al tema ‘Gangsta Boo’, con Lil Tjay, que entró en el número 82 del ranking. En estos momentos, la rapera estadounidense tiene tres canciones en la lista de éxitos de Billboard, siendo ‘In Ha Mood’ la más reciente con un debut en la posición 85.

Congrats, @pinkpantheress2! 🎉 This week, she debuts on the #Hot100 for the first time as her Ice Spice collab "Boy's a Liar, Pt. 2," lands at No. 14. 🔥

Details here: https://t.co/Uc5oJLwXqj pic.twitter.com/Zq2YAXxy3N

— billboard (@billboard) February 15, 2023