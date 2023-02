El invierno más feliz de Mariah Carey, gracias al viral de ‘It’s a Wrap’

Enero suele ser un mes deprimente para Mariah Carey. Es la época en la que cada año pasa de ser la Reina de la Navidad, de tener la canción más escuchada del mundo, ‘All I Want for Christmas Is You‘, al más absoluto de los olvidos. En números reales, pasa de ser una de las 10 artistas oídas en Spotify a nivel mundial, a desaparecer de todo el top 200.

Pero este año hay grandes noticias para Mariah. Lo habéis adivinado: la canción más improbable de toda su discografía se ha viralizado en Tik Tok. Se trata de ‘It’s a Wrap’, un tema que no fue ni siquiera uno de los 5 singles que se extrajeron del a su vez olvidado álbum ‘Memoirs of an Imperfect Angel’, de 2009.

Allí estaba el top 7 en USA ‘Obsessed’ -que no libró al proyecto de unas ventas muy pobres– y este otro corte que quizá Ariana Grande habría convertido en un tímido éxito, pero no ella en un momento más complicado de su carrera. Era la época del reinado del pop hedonista de Lady Gaga y Katy Perry, y ni un remix con Nicki Minaj pudo levantar cosas como ‘Up Out My Face’.

Tras ‘Obsessed’, los otros 4 singles flopearon y a nadie se le ocurrió que pudiera haber algo en ‘It’s a Wrap’. Una producción que sampleaba ‘I Belong to You’ de Love Unlimited e incorporaba elementos de ‘Ain’t No Way’ de Aretha Franklin.

Tik Tok ha resucitado el tema con un reto que consiste en completar una serie de pasos coreográficos mientras suena la parte de «when it’s gone, it’s gone…» y ni que decir tiene lo que ha sucedido cuando Kim Kardashian o ahora la propia Mariah se han sumado al reto.

Y es que Mariah, más lista que el hambre, ha sacado un EP con el tema, su versión acelerada como manda Tik Tok, un remix con Mary J Blige que en su momento se programó para un disco de remezclas pero al final salió como bonus track de otro disco… y la tontería le ha dado ya 20 millones de streamings y subiendo cada día, sumando medio millón de reproducciones diarias. No se sabe aún si el tema explotará cual ‘Bloody Mary’ a Lady Gaga, pero para venir de una canción que tenía más bien 0 reproducciones, ni tan mal.