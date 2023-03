RFTW: The Blaze, Florence, Iván Ferreiro, Angel Olsen…

Hoy 10 de marzo es Día Miley Cyrus: sale su nuevo disco ‘Endless Summer Vacation’. No es la única que está de estreno: publican nuevo álbum también The Blaze, una Fever Ray que sigue sonando a The Knife para muy bien, Sleaford Mods y, en España, el grupo revelación Morreo saca su esperado segundo disco, Iván Ferreiro se protege en las ‘Trincheras pop’, y Nena Daconte publica su debut largo en Subterfuge.

Varios lanzamientos sueltos a comentar. Khalid se alía con PNAU para un nuevo single bailable, Meghan Trainor estrena su viral ‘Mother‘, Florence + the Machine versiona a No Doubt, Rels B saca tema, Calvin Harris se vuelve a juntar con Ellie Goulding y Tame Impala vuelve por la película de ‘Dragones y mazmorras’.

La semana ha venido cargada de novedades. Depeche Mode han sacado single sorpresa, Sen Senra ha dado el pistoletazo de salida a su nueva era, lo mismo ha hecho Róisín Murphy, Christine and the Queens les ha superado anunciado álbum triple, Azealia Banks ha dejado escuchar por fin ‘New Bottega’, Rufus Wainwright ha avanzado su disco de versiones…

Las novedades se han seguido acumulando en las últimas horas. Tenemos nuevo single de Renaldo i Clara, Angel Olsen ha anunciado EP, tenemos de hecho nuevo EP de Queralt Lahoz, Mae Muller «ha escrito la canción» que representará a Reino Unido en Eurovisión, Lorena Álvarez ha vuelto con el primer anticipo de su nuevo proyecto, y hasta Robert Smith ha vuelto para remezclar a Noel Gallagher.

Además de todo esto hoy es posible escuchar novedades de María José Llergo, Cuco con The Marías, GAYLE, Emil et il, Grasias, Nation of Language, Xoel López, Peter Gabriel, El Columpio Asesino con Pucho de Vetusta Morla, Nia Archives, Meet Me & the Altar, Els Amics de les Arts con Eva Amaral, Becky G, The New Pornographers, Laura Pausini…