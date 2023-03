MTINES es el alias del cantante y compositor barcelonés Marc Tinés. Su nuevo disco, ‘Els dies iguals’, está disponible desde el pasado 24 de marzo y se compone de ocho cortes producidos por Emili Bosch, mitad del dúo de electrónica b1n0, uno de los mejores en activo en nuestro país, como hemos constatado cuando les hemos visto en directo. El trabajo de Bosch vuelve a ser de primera categoría en este minidisco, como ya lo fue en el primer EP de MTINES, ‘PQLCNSMS?’ («per què les coses no són més senzilles?»), publicado hace un par de temporadas.

Las canciones de MTINES están salpicadas de nostalgia y de situaciones cotidianas, también las de ‘Els dies iguals’, que se abre con una pieza preciosa llamada ‘On és l’amor?’, en la que Marc recuerda su niñez en compañía de la cantante Uma. El cantante añora tiempos más sencillos, la época en que iba al colegio o dejaba el pijama «calentándose en el radiador».

‘Els dies iguals’ explora diversos estilos musicales y no anda corto de colaboraciones. ‘Si tu m’ho demanes’ recuerda al bedroom-pop funky de Rex Orange County, y cuenta con la participación de Yaunest. Y los beats de Alizzz producidos para C. Tangana parecen la inspiración de ‘Com vols que no ho vegi’, en la que colabora David Caraben, cantante de Mishima.

Pero la canción destacada en todo esto puede ser ‘Estimada Glòria’. Se trata de una colaboración con Anna Andreu, una habanera modernizada en la que Andreu aporta su personal tono folclórico, similar al de Maria del Mar Bonet. Aderezada con alegres sonidos de marimbas, ‘Estimada Glòria’ es el «tercer capítulo» en la narrativa visual de ‘Els dies iguals’, y la Canción Del Día de hoy.

‘Estimada Glòria’ cuenta la historia de la abuela de MTINES: «Está inspirada en una historia de amor frustrada de mi abuela, que marchó a Brasil y sus padres no le dejaron irse con él. Ella me dijo una vez que no sabía si el chico estaba vivo o muerto. Esto me hizo reflexionar sobre el paso del tiempo, cómo aquello que no ha pasado se deforma hasta este punto».









