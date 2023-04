Aluna: «¿Si volverán los CDs? ¡No creo!»

Aluna sigue entregada a la pista de baile. En los últimos tiempos ha lanzado singles bailbables como ‘Kiss it Better’, ‘Killing Me‘ con TSHA o ‘Forget About Me‘ con Diplo, ha colaborado con Skrillex en ‘Inhale Exhale’ y, sobre todo, ha inaugurado su propio festival, Noir Fever, en el que apoya a artistas negros y queer de la música dance. Este ya era el cometido de ‘Renaissance‘, su disco de 2020, como nos contó Francis en una entrevista. En el marco de Noir Fever, Aluna pinchará en la sala Razzmatazz de Barcelona el sábado 22 de abril. Se le sumarán Jaguar y Soribah. Las entradas siguen disponibles. En un breve cuestionario, Aluna nos descubre la música que ha marcado su vida.



¿Qué disco te marcó en la adolescencia?

‘The Bends’ de Radiohead.



¿Qué disco no deberías haber dejado nunca a alguien?

‘Grace’ de Jeff Buckley.



¿Por qué disco pagarías mucho dinero?

‘Neptunes Lair’ de Drexciya.



¿El último disco que compraste lo compraste en vinilo, CD o casete?

Me han regalado la reedición de ‘OK Computer’ por su 20 aniversario e incluye el disco tanto en vinilo como en casete.



Nuestros padres no se creen que el vinilo haya vuelto. ¿Crees que pasará lo mismo con el CD?

¡No lo creo!

¿Hay algún casete que siga siendo especial para ti?

Sí, mi madre me grabó cantando en la bañera de pequeña, cuando tenía dos años y medio.

¿Cuál es tu plataforma de streaming favorita?

Las uso todas. Recientemente he empezado a usar Audius y me encanta.

¿Qué canción te gusta pinchar actualmente?

‘Worldwide’ de Kevin Knapp.