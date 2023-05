The Cure recuperan 2 viejos temas en vivo 40 años después

No solo Beyoncé ha estrenado gira esta noche. The Cure también han dado comienzo a su anunciado tour por Norteamérica, ese del que tanto se ha hablado a raíz de la cruzada pública de Robert Smith contra Ticketmaster, sus dichosas entradas dinámicas y sus elevados gastos de gestión.

El primer concierto de la gira de The Cure en Norteamérica (la primera desde 2016) ha tenido lugar en Nueva Orleans y no ha producido grandes noticias. El grupo ha tocado tres canciones nuevas, ‘Alone’, ‘And Nothing is Forever’ y ‘A Fragile Thing’, que ya se habían estrenado previamente.

Lo que sí ha hecho The Cure es recuperar de su extenso catálogo dos viejas canciones que no tocaba desde hace casi 40 años. En concreto 36, pues son dos composiciones que Robert Smith y compañía jubilaron de sus directos tan pronto como en el año 1987.

La primera canción resucitada ha sido ‘A Thousand Hours’, una de las joyas que incluía el impresionante disco de The Cure de 1987 ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me‘. El grupo ha tocado ‘A Thousand Hours’ después de ‘Want’ y antes de ‘At Night’. Después, Smith y los suyos han viajado un par de años atrás en el tiempo para recuperar ‘Six Different Ways’, de su disco de 1985 ‘The Head on the Door‘. Esta ha sonado justo después de ‘Lullaby’ y antes de ‘The Walk’.

La actual gira de The Cure concluye en julio en Miami, mientras su nuevo disco, ‘Songs for the Lost Word’, sigue sin anunciarse. Así les ha quedado el setlist de esta noche:

01 Alone

02 Pictures Of You

03 A Night Like This

04 Lovesong

05 And Nothing Is Forever

06 The Last Day Of Summer

07 A Fragile Thing

08 Cold

09 Burn

10 Fascination Street

11 Push

12 Play For Today

13 Shake Dog Shake

14 From The Edge Of The Deep Green Sea

15 Endsong

/////

16 I Can Never Say Goodbye

17 Want

18 A Thousand Hours

19 At Night

20 A Forest

/////

21 Lullaby

22 Six Different Ways

23 The Walk

24 Friday I’m In Love

25 Doing The Unstuck

26 Close To Me

27 In Between Days

28 Just Like Heaven

29 Boys Don’t Cry