Los 5 posibles grandes ganadores de los Premios MIN

Esta semana se celebra Mallorca Live, pero es que antes, mañana miércoles 17 de mayo, se celebran los Premios MIN también en Palma. Lo podemos llamar la Gran Semana de la Música en Mallorca. Presenta la ceremonia Samantha Hudson y actuarán Los Estanques y Anni B Sweet interpretando su tema ‘Tu Pelo de Flores’, además de La La Love You, Karmento, shego, Las Migas, Xavibo y O-ERRA. Las entradas están a la venta a 10 euros. En este artículo analizamos quiénes podrían ser los grandes ganadores de esta edición… aunque también podría haber sorpresa.

Los Estanques y Anni B Sweet

No solo estarán presentes en la ceremonia de los Premios MIN, realizando una de las actuaciones principales, sino que lo estuvieron también entre los Mejores Discos de 2022 para publicaciones como la nuestra. ‘Burbuja cómoda y elefante inesperado’ era una de esas delicias que aúnan tradición y vanguardia, en su caso por la vía del flamenco y de la psicodelia. Una unión improbable que además puede presumir de independencia dentro de la independencia: no vino publicado de mano de Subterfuge como otros discos de Anni B Sweet, sino que es una autoedición. Los Estanques y Anni optan además a otros muchos premios durante esta ceremonia, hasta un total de 6, prácticamente todos los principales.



Tanxugueiras

En la categoría de Mejor Álbum, Estanques y Anni compiten con Tanxugueiras con ‘Diluvio’, ‘Bremen no existe’ de Biznaga, ‘Paprika’ de La Bien Querida y ‘Mundos inmóviles derrumbándose’ de Nacho Vegas. Entre todos ellos las más nominadas son Tanxugueiras, que aspiran hasta un total de 7 estatuillas gracias al disco que contenía ‘Terra’ hacia el final de su tracklist. Parece claro que al menos se harán con el premio a Álbum en Gallego, ¿pero qué pasará con el resto?



Alizzz

Los nominados a Mejor Canción son Alice Wonder con ‘Yo quisiera’, Ginebras con ‘Ansiedad’, Los Estanques y Anni B Sweet con ‘Brillabas’, Zahara con ‘La hostia de Dios’ y Alizzz con ‘Que pasa nen’. Zahara, que ya arrasó en los premios en el año de edición de ‘PUTA’, acude esta vez solo con la reedición, por lo que podríamos considerar a Alizzz un gran favorito para este galardón. El productor de C. Tangana tiene una bonita historia de amor con los Premios MIN, pues ya abrió la ceremonia que se celebró en Burgos en mitad de la pandemia, y reconoció que hacerse con varios galardones en un entorno underground como este, era su hábitat natural, y no el de los Grammys latinos. Desde la organización bromearon sobre si se tatuaría tal afirmación…



Ginebras

Otras de las grandes nominadas son Ginebras, que además de competir en Mejor Canción, compiten en Mejor Artista, por ejemplo. Ahí encontramos nominados también a Los Estanques y Anni B Sweet, ROBE, Rigoberta Bandini y Zahara.

Casi los mismos nominados encontramos en la lista de Mejores Directos: Ginebras, Estanques y Anni B Sweet, Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Zahara. Ojo, ¿pueden Rigo y Zahara eclipsar la noche pese a haberse llevado los premios más importantes ya en la edición del año pasado?



Vicente Navarro

Aunque no está nominado a Mejor Disco ni a Mejor Canción, Vicente Navarro es de los pocos que acuden con 4 candidaturas: Mejor Álbum de Raíz (ahí pelea con Tanxugueiras), Mejor Artista Emergente, Mejor Producción Musical, y Mejor Videoclip. En esta categoría encontramos a Alice Wonder por ‘La locura’, ‘Desastre de persona’ de Ginebras, ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini, ‘Averno’ de Tanxugueiras y finalmente ‘Una herida’ de Vicente Navarro.