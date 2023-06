Alfonso La Cruz (OT 2018) se marca un Lola Indigo con ‘Quítate la ropa’

Alfonso La Cruz es un joven venezolano de 27 años que puede marcarse el «momento Lola Indigo» del año, por no decir el «momento Mai Meneses». La Cruz fue el primer expulsado de Operación Triunfo 2018, edición en la que coincidió con Natalia Lacunza, Alba Reche y Miki Núñez, y desde entonces no ha parado de lanzar singles y de buscar su hueco en el mundo de la música urbana.

Entre los primeros éxitos de La Cruz se encuentran el reggaetón de ‘Efecto’ y el funk carioca de ‘Nadie te va a querer’, pero es el último el que está suponiendo el gran punto de inflexión en su carrera. ‘Quítate la ropa’ está viviendo su pequeño momento viral, hasta el punto de que Omar Apollo -una estrella internacional con 8 millones de oyentes en Spotify- lo ha compartido en Twitter.

El márketing en torno a ‘Quítate la ropa’ nos dice que La Cruz es el primer artista abiertamente gay que hace reggaetón, o «regaytón». O que es el primer reggaetonero que le canta abiertamente a los hombres. La Cruz evidentemente está lejos de ser el primer artista abiertamente queer que despunta en el ámbito de las músicas urbanas: Arca y Villano Antillano son superestrellas, en España Jedet ha hecho lo suyo, y el trapero portorriqueño Kevin Fret, que en paz descanse, fue un pionero al que se debe reivindicar.

Pero la propuesta de La Cruz puede contribuir a que se normalicen otras perspectivas en el reggaetón mainstream, pues Bad Bunny ha roto barreras en la expresión de género y en la normalización de la fluidez sexual, pero no es un referente queer en sí mismo. «Nene, me dañaste la mente, me gusta esa mira indecente» es la primera rima que escuchamos en ‘Quítate la ropa’ y, además, el videoclip no renuncia a la sensualidad de un buen desnudo, recordando al de ‘Industry Baby’ de Lil Nas X.

La Cruz, por cierto, ya tiene un disco en el mercado, ‘Hawaira’, de 2022: está claro que su breve paso por Operación Triunfo ha sido una mera anécdota en su carrera.