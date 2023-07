Taylor Swift tiene 32 multas por no limpiar la acera de su casa

En ‘Karma’, Taylor Swift cantaba: «I keep my side of the street clean». Pero las 32 multas que le ha puesto el Departamento de Saneamiento de Nueva York no dicen lo mismo. Y es que la artista acumula más de 3.000 dólares en sanciones por no tener limpia la acera frente a su edificio, según ha informado New York Post.

Desde que Taylor se mudó a su nueva casa en el barrio de Tribeca (por el módico precio de 18 millones de dólares), la acera que está delante no ha estado en muy buenas condiciones: periódicos, botellas, cajas, servilletas, envoltorios y muchos cigarros y cenizas. La artista incluso ha recurrido a su equipo de abogados para quitarse estas denuncias y ha recuperado 200 dólares.

Aunque la zona que está sucia es muy grande, parece ser que corresponde a la propietaria (Taylor Swift) mantenerla cuidada. Uno de los vecinos de la zona decía: «No le importa dejar la basura fuera. Parece que está más centrada en la gira multimillonaria que va a dejar en quiebra a todos sus fans». Pero los swifties la defienden, aseguran que probablemente esa basura sea responsabilidad de los paparazzi y de los fans que acampan en la calle Franklin para conseguir ver a la artista: «Ella ni siquiera fuma».

