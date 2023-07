Karol G defiende y juega con su fe en ‘S91’

La fe cristiana y el reggaetón siempre han ido muy de la mano, aunque no precisamente en las letras. La cultura religiosa es algo que muchos artistas llevan en su vida personal, y muy de vez en cuando aflora en sus trabajos musicales. En el caso de Karol G y su ‘S91’ no es así. Para empezar, este nuevo tema tiene el nombre del versículo del Salmos 91. De hecho, ella misma lo comparte al final del tema: “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará”. Es nuestra Canción del Día.

‘S91’ comienza con una melodía de guitarra que suena a desierto, el escenario del videoclip. El ritmo de reggaetón incita a bailar, pero la letra no es de perreo, aunque sí es festiva. «La bichota» celebra sus éxitos, y no rechaza las dificultades que su dios le pone, las ve como una bendición. Canta con chulería, pero no molesta esa arrogancia: «La G está rompiendo en lo que se espera / Y yo sé que a muchos les desespera».

El videoclip ayuda mucho a contar ese mensaje que la artista quiere transmitir. En un desierto sola, corre de un grupo de personas que la persiguen, conduce de forma temeraria, reza y acaba bailando sola en París. «Y mujeres que me dicen que por mí, de bando sin miedo se cambiarían / La Bichota, la dura, la tipa», canta Karol. Se adueña de letras y símbolos tradicionalmente masculinos y lo hace sin renunciar a la feminidad.

El único fallo: en uno de los versos Karol G dice: «Llego a España y me dicen: «Tía, tú te manda’ un flow de la hostia que flipa»». Nadie diría eso en España.

