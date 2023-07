Foo Fighters y Alanis versionan a Sinéad O’Connor en directo

Mientras continúan esclareciéndose las causas de la muerte de Sinéad O’Connor, siguen los homenajes a su figura. Sinéad, una de las cantantes clave de los año 90, fallecía el pasado miércoles 26 de julio a la edad de 56 años, un año y medio después del suicidio de su hijo.

Tras la muerte de Sinéad eran muchos los artistas que acudían a redes sociales para despedir a la cantante irlandesa y recordar su humanidad y legado, como Michael Stipe de R.E.M., Tori Amos, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, Cranberries, Luz Casal o Shirley Manson de Garbage. Algunos, como Morrissey o Lily Allen, optaban por una mirada crítica a quienes celebran ahora a Sinéad cuando, en su opinión, ignoraron a la artista en vida, cuando les necesitaba.

Otros artistas han preferido homenajear a Sinéad cantando sus canciones: ha sido el caso de P!nk, Anohni y, en las últimas horas, Foo Fighters y Alanis Morissette.

Lo han hecho juntos, además. Foo Fighters y Alanis han coincidido en el festival Fuji Rock de Japón y han decidido rendir homenaje a Sinéad cantando juntos ‘Mandinka’, uno de los primeros éxitos de O’Connor, incluido en su debut de 1987 ‘The Lion and the Cobra‘. Ha sucedido en el concierto de Foo Fighters, dos horas después de que Alanis actuase en el mismo escenario.

Una elección formidable la de ‘Mandinka’, simplemente porque Foo Fighters y Alanis parecen haber decidido que, quizá, valía la pena recordar otra canción de Sinéad que no fuera ‘Nothing Compares 2 U’; además una canción escrita por la irlandesa.