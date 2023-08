Las mejores canciones del mes: junio y julio 2023

Renovamos nuestra playlist que recopila las mejores canciones del momento, recopilando lo que han dado de sí los meses de junio y julio. Como sabéis los 4.700 suscritos, la playlist de Las Mejores Canciones del Momento anticipa qué encontraréis en nuestra lista con lo mejor del año. En los meses de junio y julio destacamos los discos de Sen Senra, Triángulo o Belén Aguilera, los hits de Olivia Rodrigo, Judeline, Troye Sivan, Tainy o Jessie Ware con Róisín Murphy, las propuestas de promesas nacionales como Error 97 o Aleesha, el tema de Marcelo Criminal y Nacho Vegas dedicado a Pedro Sánchez o por supuesto la banda sonora de ‘Barbie’ con dos de sus temas clave. Esta semana publicaremos las listas repasando las mejores canciones y discos de 2023 hasta el momento. ¡Feliz agosto!

Billie Eilish / What Was I Made For?

Jorja Smith / Little Things

D.O.D. / So Much in Love

ODDLIQUOR / MI TEAM!

Triángulo de Amor Bizarro / Estrella solitaria

The Chemical Brothers, Halo Maud / Live Again

Tainy, Skrillex, Four Tet, Rauw Alejandro / Volver

Lola Indigo / La Santa

Ralphie Choo, Mura Masa / Máquina culona

Cruz Cafuné / 4 PREZ

Ty Dolla $ign / Motion

Sen Senra / Blue Jeans y un Crop Top

Big Thief / Vampire Empire

Olivia Rodrigo / Vampire

Judeline / Canijo

Belén Aguilera / Licántropo

Astrid S / That Guy

Simona / Ámate

Vagabon / Can I Talk My Shit?

Troye Sivan / Rush

Jessie Ware, Róisín Murphy / Freak Me Now

PNAU, Bebe Rexha, Ozuna / Stars

Dua Lipa / Dance the Night

Calvin Harris, Sam Smith / Desire

Moodoïd, Olivia Merilahti / Memories

Disclosure / Looking for Love

Slowdive / Kisses

Jordaba B / Gente corriente

Yung Prado / Ganas de verte

CMAT, John Grant / Where Are Your Kids Tonight?

Mahalia / Terms and Conditions

ANOHNI and the Johnsons / Why Am I Alive Now?

Laura Sam, Juan Escribano, Abraham Boba / Tampoco puede ser eterno

Taylor Swift / I Can See You

Marcelo Criminal, Nacho Vegas / El día que murió Pedro Sánchez

Young Miko / Lisa

Holly Humberstone / Antichrist

Sampha / Spirit 2.0

Amor Butano / Planeta Venus

Mundo Prestigio / Personas

Lewis OfMan, Empress Of / Highway

Hemlocke Springs / heavun

Alizzz, Amaia / Sexo en la playa

Doja Cat / Attention

Bombay Bicycle Club / My Big Day

Sparklehorse / Evening Star Supercharger

Amaarae / Wasted Eyes

Aleesha / cómo t va?

Dorian, Delaporte / Techos de cristal

RAYE / Flip a Switch.

Latto, Cardi B / Put It On Da Floor Again

Tulsa / No quiero hacer historia

Dave, Central Cee / Sprinter

Janelle Monáe / Lipstick Lover

Recycled J, Selecta / 150 Canciones

Tove Lo / i like u

MADBEL / Hamburguesa

Harry Styles / Satellite

Taylor Swift, Ice Spice / Karma

Mushkaa / Barras Warras

Error 97 / Nunca vuelvas a pisar Madrid

bb trickz / Lo siento mamá

yavy / Nadie está muy bien

Melenas / Bang

Aitana / Los Ángeles

Facundo Majdalani, Delgao / Del infierno al cielo

Pepe : Vizio / Cosas bonitas

Jamila Woods / Tiny Garden

Julieta / T’enxules

Rels B / Sin gato (MIAU!)