Tory Lanez, condenado a 10 años de cárcel por disparar a Megan Thee Stallion

Han pasado 3 años desde el incidente pero es ahora cuando Tory Lanez ha sido condenado a 10 años de cárcel por disparar a Megan Thee Stallion en el pie. El juicio, que comenzaba en diciembre del año pasado, ha acabado con la sentencia del Tribunal Superior de Los Ángeles.

La condena asume que Tory Lanez, cuyo nombre real es Daystar Peterson, es culpable de 3 delitos, según ha informado RTVE. Y es que, además de disparar el arma de fuego semiautomática, se le suma la agresión con la pistola y la posesión de un arma que estaba cargada y no registrada su nombre.

Tanto el rapero como su defensa legal solicitaban la libertad condicional o una pena de prisión mínima, pero el juez lo desestimó. «A veces la gente buena hace cosas malas. Las acciones tienen consecuencias», decía el magistrado. Por su parte, Tory Lanez ha asegurado antes de conocerse la sentencia: «Si pudiera revertir los eventos de esa noche y cambiarlos, lo haría. La víctima era mi amiga. La víctima es alguien que todavía me importa hoy»

Aunque Megan Thee Stallion no ha estado presente en la escucha, porque, según informa NME, «no podía estar otra vez en la misma habitación que Tory». En su defensa final, la rapera habló de las «humillaciones» que ha tenido que sufrir desde que denunció esta agresión.

También se ha hecho público durante estos días del juicio que Iggy Azalea escribió una carta de apoyo a Tory Lanez. La artista ha explicado en redes sociales que «no estaba apoyando» al rapero. Simplemente «escribió sobre su experiencia con él y sobre el tipo de castigo que cree que merece».

For the record:

1. I have not been in touch with tory for months, I have no reason to be, but I do wish him well.

2. I don’t “support” anyone.

the whole thing is full of oddities. My letter never mentioned anything in regard to what happened that night.

3. I was told this…

— NOT IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) August 8, 2023