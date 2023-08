Madonna amplía el «live» de ‘Madame X’ en vinilo

Madonna publicará el directo de la gira ‘Madame X’, ‘Madame X. Music from the theater experience’, en vinilo. El triple vinilo saldrá el próximo mes, en concreto el 22 de septiembre. La gira de teatros de la artista, que en Europa pasó sólo por Londres, Lisboa y París, se había publicado ya en formato digital. La versión vinilo incluirá dos temas que habían sido excluidos hasta ahora: ‘Crave’, que se interpretó en la gira remezclada, y la versión de ‘Sodade’, uno de los momentos más mágicos del tour más intimista de la artista.

Si bien Madonna maltrató la edición de vídeo de la que ha sido una de sus mejores giras, con una post-producción excesiva hasta lo insoportable, el audio del concierto muestra a la artista en plena forma, con «highlights» como ‘Crazy’, ‘Frozen’, ‘Extreme Occident’, esa fantasía llamada ‘Welcome to My Fado Club’ o la versión remozada de ‘Future’.

LP One

Side A

1. “Intro”

2. “God Control”

3. “Dark Ballet”

4. “Human Nature”

Side B

1. “Vogue”

2. “I Don’t Search I Find”

3. “American Life”

4. “Batuka”

LP Two

Side A

1. “Fado Pechincha” (featuring Gaspar Varela)

2. “Killers Who Are Partying”

3. “Crazy”

4. “Welcome To My Fado Club” (Medley)

5. “Medellin” (featuring Maluma)

Side B

1. “Extreme Occident”

2. “Breathwork” (Dance Interlude)

3. “Frozen”

4. “Come Alive”

LP Three

Side A

1. “Future” (featuring Quavo)

2. “Like A Prayer”

3. “I Rise”

Side B

Bonus Tracks

1. “Sodade” *

2. “Crave” (featuring Swae Lee) *

* Previously Unreleased