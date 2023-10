Shakira ha sido entrevistada en en el Faena Forum de Florida, Miami, este miércoles 4 de octubre, como parte de la Semana Billboard de la Música Latina.

En la entrevista, Shakira ha dejado una serie de interesantes declaraciones sobre sus recientes pasos artísticos. La colombiana ha hablado de sus recientes singles, como ‘Copa Vacía’, en los que desahoga de su ruptura de Gerard Piqué: «Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios», ha dicho, en una referencia probablemente indirecta a la obra maestra de Beyoncé, ‘Lemonade‘ (2016). Además, ha justificado sus reiteradas pullas al futbolista, argumentando que ella no es «diplomática de las Naciones Unidas», sino a una «loba herida».

En otra parte de la charla, Shakira ha comentado su experiencia residiendo en Barcelona. No tiene un buen recuerdo porque dice que en la ciudad no existe una industria musical potente, con la que ella pudiera conectar. “Estar en Barcelona era estar prácticamente sola. No hay una industria musical ahí activa. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona», ha declarado. «Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes. Yo creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora el estar aquí, cerca de tantos colegas, productores y músicos y amigos, es una gran motivación”.

Son curiosas las palabras de Shakira, pues ‘Chantaje’, su single con Maluma de 2016, es uno de los mejores de su carrera, y salió durante su estancia en Barcelona. Claro que también de esa época es ‘Me enamoré’. Ambos pertenecen a ‘El Dorado‘, su último disco de estudio.

Por contrario, Shakira cuenta que el éxito de sus recientes singles, como el de su sesión con Bizarrap, y su regreso a Miami le ha devuelto la inspiración. Dice que vuelve a estar «muy enamorada» de su carrera, que se encuentra «en una luna de miel» profesional, y adelanta que aún le quedan «muchas cosas que decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento». Su single con Fuerza Regida, ‘El Jefe‘, está disponible desde hace unos días.