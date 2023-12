Malú, top 1 de álbumes en España; Tate McRae, top 21

Malú entra en el número 1 de lo más vendido en España con ‘A TODO SÍ’, un nuevo disco de regrabaciones con el que celebra 25 años en la música, y que incluye la colaboración de artistas amigos como Ana Mena, con quien canta ‘Diles‘; Manuel Carrasco o Luis Fonsi. Es el disco que incluye el corte original ‘Ausente‘, escrito por Pablo Alborán, otro de los artistas invitados al disco.

El top 5 de Promusicae deja una segunda entrada esta semana, la de IZARO y su nuevo disco ‘CERODENERO’, que entra en el 4. ‘Limones en invierno’, su anterior álbum, ya alcanzó la segunda posición en el año 2020.

A continuación, Tate McRae emerge en el puesto 21 con ‘THINK LATER‘. El segundo disco de McRae ha entrado en la cuarta posición de Estados Unidos y en la quinta de Reino Unido. En España, el dato de Nicki Minaj es peor: ‘Pink Friday 2‘ entra en el puesto 42. Sin embargo, ‘Pink Friday 2’ es número 1 en Estados Unidos: es el tercer disco de Minaj que lo logra. En Reino Unido ha entrado en el 3, por detrás de ‘Rebel Diamonds‘ de The Killers y de ‘Christmas’ de Michael Bublé.

Hablando de The Killers, ellos también aparecen en Promusicae con su nuevo recopilatorio. Eso sí, entran por abajo, en el puesto 80.

Antes, el disco de la gala 2 de Operación Triunfo entra en el 69, y ‘WLGS’ del rapero portorriqueño YOVNGCHIMI en el 73 (él es uno de los artistas invitados en el último disco de Bad Bunny). Finalmente, Bryan Adams coloca el directo ‘Live at the Royal Albert Hall’ en el 93, y Zetak debutan en el 98 con ‘Aaztiyen’.