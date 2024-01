The Smile anuncia fecha en Valencia en agosto

The Smile, el grupo formado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, y por Tom Skinner de Sons of Kemmet, ha anunciado nueva fecha en España. El 28 de agosto, The Smile ofrecerá un concierto en los Jardines de Viveros en Valencia. El DJ y productor James Holden ejercerá de artista invitado. Las entradas se ponen a la venta el viernes 12 de enero.

En esta -de momento- única fecha de The Smile en España, el grupo estará presentando nuevo disco, ‘Wall of Eyes‘, que se pone a la venta el 26 de enero. The Smile ha presentado ‘Wall of Eyes’ con los singles ‘Friend of a Friend’, ‘Wall of Eyes’ y ‘Bending Hectic’.

The Smile estará presentando ‘Wall of Eyes’ en Reino Unido, Irlanda, Bélgica o Dinamarca durante el próximo mes de marzo. Después, en junio, la gira pasará por Alemania, Grecia o República Checa y, en agosto, además de en España, recaerá en Noruega, Austria, Francia o Portugal. Todas las fechas de la gira de The Smile están disponibles en su página web.

‘A Light for Attracting Attention‘, el debut oficial de The Smile, salió en 2021 y pudo presenciarse en vivo por ejemplo en Primavera Sound.

Sobre Radiohead, no parece que el grupo vaya a publicar nuevo material en un futuro cercano. En 2023 se cumplieron tres décadas del nacimiento de la banda. En JENESAISPOP celebramos la efeméride hablando del grupo en un episodio del podcast Revelación o timo.