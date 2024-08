10 artistas que ver sí o sí en Sonorama Ribera 2024

Feliz semana Sonorama: desde hoy 7 de agosto hasta el 11 se celebra en Aranda de Duero una nueva edición de Sonorama Ribera y JENESAISPOP, medio oficial, volverá a estar sobre el terreno para contártelo. El cartel de Sonorama Ribera, por otro lado, vuelve a ser muy particular en su inclusión de artistas como Luz Casal, Burning o Rozalén, pero la variedad reina hoy sobre todas las cosas. Hoy hacemos un repasamos a 10 artistas para nuestra redacción indispensables del cartel de Sonorama Ribera. Aunque los abonos están agotados, siguen disponibles entradas de día, bono infantil y el suplemento acampada.

Los Planetas

El clásico grupo granadino estará en Aranda presentando una vez más ‘Super 8’, coincidiendo con el 30 aniversario del disco. Sin embargo, cuanto más avanza la gira, más canciones de su repertorio tocan. En Low Festival, después de terminar su disco debut, pudimos disfrutar de ‘Un Buen Día’, ‘Santos Que Yo Te Pinte’ y ‘Segundo Premio’.



La Casa Azul

El proyecto de electropop de Guille Milkyway no puede faltar en ningún festival, porque si el objetivo es montar una fiesta, nunca falla. Gracias a temazos como ‘Podría Ser Peor’, el clásico reciente ‘Entra en mi vida’ o, por supuesto, ‘La revolución sexual’, La Casa Azul es siempre es una apuesta segura para pasar un buen rato saltando sin parar.



Niños Mutantes

La gira final de Niños Mutantes llega a Sonorama Ribera. Procedente de Granada, Niños Mutantes también ha escrito una de las páginas más importantes de la historia del indie de nuestro país y, después de 30 años, dice adiós para siempre, no sin antes despedirse de sus seguidores.



Valeria Castro

Con cariño y con cuidado, Valeria Castro se ha convertido en una de las artistas más en auge de España, como demuestra la lista de reconocimientos que acumula ya, de una nominación a los premios Goya a una victoria en los Premios MIN. Su música, que mira a ‘la raíz’ y remite a los grandes de la canción hispana, está sabiendo conectar con el público.



Standstill

Desde su parón indefinido, anunciado en 2015, pocas bandas -o ninguna- han sonado exactamente como Standstill. Es lo que tiene venir del hardcore y evolucionar hacia el pop-folk de manera tan elegante como hicieron ellos. Su disco de 2010, ‘Adelante Bonaparte’, sigue siendo indispensable. Standstill vuelve a los escenarios y Sonorama Ribera es uno de sus festivales elegidos.



La Bien Querida

En los últimos tiempos el público generalista (el que ve El Hormiguero) se ha enterado de lo que el resto de nosotros ya sabíamos, que La Bien Querida es una de las artistas más interesantes de nuestro país desde hace 15 años. Aunque sea solo por la variedad de registros y estilos que maneja Ana Fernández-Villaverde en su discografía, muy evidente en su último trabajo, ‘Paprika’.



Sen Senra

La irrupción de Sen Senra en la escena española se puede considerar un antes y un después porque él es un auténtico innovador del pop. No extraña que su público no haya dejado de crecer en los últimos años y que hasta Aitana haya querido colaborar con él demuestra lo muy por delante que va Senra del resto. Su último disco, ‘PO2054AZ‘, fue evidentemente uno de los mejores de 2023, y se compone de varios volúmenes que todavía no han salido; sí algunos de sus singles.



Hinds

Unos años antes de que nos sonara el nombre de Rosalía, Hinds hacían historia logrando repercusión internacional -tocando en escenarios y platós de Estados Unidos- con su proyecto garajero (eso sí, cantando en inglés). Convertido en dúo, Hinds está a punto de publicar su nuevo disco, ‘Viva Hinds’, que incluye una colaboración de Beck y otros temazos como ‘Coffee’.



El Kanka

Cuando Amaia cantó ‘Lo mal que estoy y lo poco que me quejo’ en la Academia de Operación Triunfo, muchos descubrieron entonces a El Kanka, artista en realidad con una larga trayectoria a sus espaldas que, pegado a su guitarra y dispuesto siempre a mezclar estilos, de la rumba a la cumbia, se cuenta entre los mejores y más populares nuevos cantautores de nuestro país.



Travis Birds

Con ‘Perro Deseo’ ha terminado de confirmarse la promesa de Travis Birds, una de esas artistas que se están haciendo un hueco mezclando géneros de España, Europa y Latinoamérica: en su música hay ska, reggae rumba, rock ’n roll y también trazos de Estopa, uno de los grupos con los que creció. Bebe puede ser, por estilo, su gran precedente. El salto definitivo de Travis Birds está por llegar.