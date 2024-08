Madonna vuelve al top 40 de UK con ‘Like a Prayer’

El taquillazo de ‘Deadpool y Lobezno’, ya por encima de los 1.000 millones de dólares recaudados, cuando costó solo 200, ha dejado un claro vencedor en lo musical. ‘Bye Bye Bye’ de *NSYNC, que aparece en los créditos iniciales de la película, se ha viralizado en TikTok. El grupo incluso ha modificado el título de esta canción originalmente editada en los 2000, añadiendo el nombre del film, y lleva 3 semanas entre las 20 más escuchadas de Spotify a nivel global.

Tras haber sido top 3 y top 4 en el año 2000 en Reino Unido y Estados Unidos, ahora ha reentrado a los puestos 12 y 45 en estos países. También ‘Iris’ de Goo Goo Dolls ha tenido una aceptación espectacular, que ya venía de antes (el tema tiene casi 2.000 millones de streams que desde luego no proceden solo del último mes).

- Publicidad -

Y en los últimos días, ‘Like a Prayer’ de Madonna también ha hecho su incursión en listas, a pesar de que el tema no aparece en la banda sonora oficial, seguramente porque es muy difícil de licenciar. Madonna solo consintió su uso con una visita personal a su casa por parte del director de la película y los actores protagonistas, en la que le explicaron la escena y ella sugirió cambios, que fueron aceptados.

Por primera vez desde 1989, cuando se editó y fue número 1 durante 3 semanas, ‘Like a Prayer’ vuelve al top 40 oficial británico. Lo hace en el puesto 27, con la ayuda de un EP recién editado por Marvel con las dos mezclas alternativas de ‘Like a Prayer’ que se utilizan en ‘Deadpool y Lobezno’. Una es un edit de Madonna con el autor de la banda sonora de la película, Rob Simonsen, y la otra es una interpretación en clave de góspel de la composición por parte de un coro creado ad hoc llamado ‘I’ll Take You There Choir’.

- Publicidad -

Gracias a las ventas del EP, el tema sube en la lista británica y entra en el puesto 45 en Irlanda. También ha llegado al número 140 en el Top Global Oficial de Billboard. El tema nunca ha aparecido en el top 200 global de Spotify, en parte porque sus streams se dividen en varias versiones de discos de estudio, remezclas, directos y recopilatorios. Además, parece haber funcionado mejor en Apple Music, iTunes y Youtube, que en Spotify.

En los últimos días, alguien ha aunado en Spotify las dos versiones más importantes de ‘Like a Prayer’ (Álbum Original y recopilatorio ‘Celebration’), lo que da cierta esperanza de que Warner arregle algún día el desaguisado general de la artista en las plataformas de streaming. 3 años después de las anunciadas reediciones de todo el catálogo de Madonna, sigue sin haber noticias al respecto, quizá por el retraso de su biopic, quizá por su dedicación a un tour mundial.