Fabiana Palladino ha publicado uno de los álbumes de pop más elegantes de 2024. ‘Fabiana Palladino‘, un trabajo influido por el pop de los 80 de Prince y Janet Jackson, pero que cuenta con el aura contemporánea de Jai Paul -quien ha participado en la producción-, es un debut que parece venido de la nada, pero que se lleva gestando años, y sus canciones han conquistado a gente tan influyente como Robyn o Lorde, que las han recomendado en sus redes sin que nadie se lo haya pedido.

Es imposible hablar de Fabiana Palladino sin mencionar que su padre, Pino Palladino, un reputado músico de sesión que ha tocado -y sigue tocando- con los grandes, de Elton John a The Who. El bajo que escuchas en ‘II Most Wanted‘ de Beyoncé y Miley Cyrus está tocado por él. Fabiana ha hecho carrera también en esa disciplina durante años y, por ejemplo, ha salido de gira con Jessie Ware, pero ahora ha llegado el momento de que sea ella la protagonista.

No es fácil pasar de ser un miembro más de una banda a convertirse en la estrella del estudio de grabación, pero el material de Fabiana es sólido y su disco es uno de los mejores del año. Fabiana lo presentará en España este mes de octubre en dos fechas, el 19 en la Sala Clamores de Madrid, y el 21 en la Razzmatazz 3 de Barcelona. Hablamos con Fabiana sobre su álbum, el lapso de 10 años que ha pasado desde que escuchamos su música por primera vez, y también sobre su pasión por Lady Gaga.

¿Cómo ha sido este último año para ti?

Ha sido un año loco. Mi vida ha cambiado drásticamente después de publicar el álbum, un trabajo de cuatro años. Antes había tocado para otros artistas, así que es muy grato poder hablar de mi propia música. Sacar un álbum, hacer una campaña promocional, rodar videoclips… ha sido muy especial. Pero lo más especial ha sido tocar en directo y conocer a la gente en persona.

Hablas de campañas… ¿Has mandado tu disco a los Grammy? He estado mirando en la lista de GoldDerby, pero no apareces.

Creo que sí, mi sello ha enviado el disco a varias categorías. Soy muy mala recordando los nombres de las candidaturas, pero uno creo que es una Mejor álbum de pop, otra Mejor dúo de pop por ‘I Care’ con Jai Paul, y otra Disco con mejor ingeniería de sonido. Esta me ha sorprendido bastante, no entiendo muy bien por qué se ha mandado el disco a esta categoría.

¿Por qué? ¿No piensas que tu disco tenga una buena ingeniería de sonido?

(Ríe) ¡Está bien! La ingeniería de sonido del álbum la ha hecho gente con mucho talento. Simplemente, para mí no ha sido una prioridad. Sinceramente, me pondría muy contenta estar nominada en cualquier categoría. No me imaginaba ni siquiera que el sello lo propondría…

Te diría que, cuando escuchas el disco, una de las primeras cosas que llaman la atención es lo bien producido que está, si no lo primero, a nivel técnico.

De hecho, la producción es la parte del proceso que más tiempo ha llevado completar. Las canciones se escribieron rápido, pero la producción ha tomado mucho tiempo y esfuerzo. Ha sido un proceso largo encontrar a los ingenieros adecuados y dar con la mezcla perfecta para llegar al sonido actual.

La primera vez que hablamos de ti fue en 2014. En aquel entonces lanzabas tu single ‘For You’ con Sampha. Tu disco ha salido 10 años después. ¿Qué ha pasado?

Ha sido una mezcla de cosas. Básicamente, no quería sacar nada que no me convenciera por completo. En la época de ‘For You’, podría haber publicado más música y firmar un contrato discográfico, pero no era el momento adecuado; el material no me convencía lo suficiente. Además, en ese momento ya me ganaba la vida tocando para otros artistas como músico de sesión, y esa parte de mi vida ha sido muy valiosa también, durante muchos años. He tenido que renunciar a eso para hacer el disco que quería hacer, y eso también ha sido duro, en parte.



¿No eres de esas artistas que escriben canciones en 5 o 10 minutos?

He escrito canciones en muy poco tiempo, mientras que otras me han tomado años. En general, soy una persona lenta, que necesita su tiempo para procesar las cosas, pero desde que he lanzado el álbum, siento que todo está fluyendo a un ritmo más rápido, y me siento cómoda con ello. Estoy intentando no detenerme. Ahora estoy escribiendo, creando música y tomando decisiones más rápido que antes.

No existen demasiados casos de artistas que se dan a conocer y tardan 10 años en publicar su debut. Se me ocurre Koreless, por poner un ejemplo reciente. ¿No tenías miedo que la gente se olvidara de ti con toda la nueva música que sale cada semana?

Es algo que me ha preocupado, sí. Hoy en día sale muchísima música, y da la sensación de que la gente quiere novedades rápido, para consumirlas deprisa y luego pasar a lo siguiente. Es una de las razones por las que en el pasado me he sentido cohibida a la hora de publicar mi música, el hecho de sentir que no puedo seguir el ritmo. Sin embargo, la respuesta a mi disco ha sido muy positiva; creo que la gente valora que me haya tomado mi tiempo para crearlo sin prisas. Al mismo tiempo, también noto que la gente que aprecia mi música quiere más. Siento la presión, ningún artista puede ignorarla: el público siempre quiere más de lo que tengas que ofrecer. Estoy intentando ir más rápido, pero siempre cuidándome de que esta presión no afecte a mi música.

¿Cuál es la cronología de la composición del álbum? ¿Qué canción escribes primero, y cuál en último lugar?,

Ha sido un proceso más o menos de cuatro años. Antes de eso escribí alguna canción suelta. La primera que compuse para el disco fue ‘Stay with Me Through the Night’, esa la tenía desde hacía años. Siempre supe que quería meterla en un álbum y, al final, ha terminado influyendo el sonido del resto de canciones. Allá por enero de 2020, el plan era lanzar un EP en Paul Institute que incluyera esa canción y otras dos más que tenía acabadas. Sin embargo, por diferentes motivos, el EP se metió en un cajón y se decidió lanzar un álbum directamente. Ahí es cuando el proceso del disco empezó a tomar forma. Muchas canciones las escribí ese año, y la última fue la que abre el disco, ‘Closer’, que me tomó diez minutos escribirla. No sé por qué salió sola.



Te iba a preguntar por ella, las percusiones son tremendas. ¿De qué va a esta canción?

‘Closer’ habla de la incertidumbre y la confusión que se pueden vivir en un contexto romántico, de no saber qué sientes y qué siente la otra persona. Las relaciones pueden ser muy complejas. Es un sentimiento universal. Quería para ‘Closer’ capturar un sonido atmosférico e intenso. A la vez, en la composición se da un juego de tensión y relajación, porque las percusiones dan duro pero los acordes aportan una suavidad. Me he inspirado en mis canciones de R&B favoritas, de Aaliyah, Timbaland, gente así. Aunque no creo que suene a su música para nada, esa era la intención.

Hombre, ‘In the Fire’ suena mucho a Aaliyah, aunque ‘Closer’ me recuerda un poco al late night R&B de Alexander O’Neal. Todo el álbum, en realidad. Tiene sentido porque Jimmy Jam & Terry Lewis eran sus productores y tú llevas una camiseta de Janet Jackson en las imágenes promocionales.

Sin duda, Jimmy Jam & Terry Lewis han ejercido una enorme influencia en mi trabajo. De hecho, no sé por qué no los he mencionado al hablarte de ‘Closer’. Son tan influyentes que me olvido de mencionarlos porque casi que los doy por sentados. Están en el ADN mismo del disco. De hecho, ha pasado una cosa loca, que Jimmy Jam ha escuchado el álbum, no sé cómo, y ha estado comentando en algunas de mis publicaciones de Instagram. No he dado crédito… ¿de verdad está persona a la que tanto admiro escucha mi música? Para mí es una figura tan misteriosa… Es increíble que apoye mi disco.



¿Qué ha aportado Jai Paul al disco exactamente? Porque tú lo produces entero, pero él ha hecho cosas también.

Yo he producido el disco, pero Jai Paul ha tenido mucho que ver con el sonido de las percusiones y las programaciones. Las baterías de ‘In the Fire’ o ‘Can You Look in the Mirror?’ suenan como suenan porque Jai Paul las ha creado en base a lo que yo buscaba. También ha participado en el sonido de la voz y de ciertos instrumentos; son elementos que hemos creado juntos, pero bajo su dirección e influencia.

‘I Care’ es tu mejor canción, ¿no? A mí me lo parece… Cuéntame algo que la gente no sepa de ella.

Bueno, lo comenté brevemente cuando salió, pero ‘I Care’ está inspirada en los duetos de Motown que escuchaba de pequeña, de Marvin Gaye y Tammi Terrell, Diana Ross, gente así. Ya no se hacen duetos románticos de este estilo, en los que cada intérprete canta su lado de la historia, y quería hacer mi propia versión de eso, pero no quería escribir una canción de amor y ya está, sino que quería meterme en los grises, hablar de ese momento en que no estás segura de que la canción vaya a algún lado.

«Soy una fan loca de Lady Gaga, la admiro porque es una artista valiente y que tiene muchas facetas»

Ahora mismo un dueto romántico como los que comentas está posicionado en el número 1 global. ¿Qué opinas de ‘Die with a Smile’?

Estoy obsesionada con la canción desde el primer momento en que la escuché. Aunque soy una fan loca de Lady Gaga y me gusta todo lo que hace. Creo que se supera día tras día. Por supuesto, Bruno Mars es brillante también como cantante de pop. ‘Die with a Smile’ tiene una estructura y composición muy clásicas y utiliza unos trucos y giros muy tradicionales que ya no se estilan tanto. Es difícil hacer una canción en este estilo y que no suene pasada de moda, pero ellos consiguen traerlo a nuestro tiempo. Además, me encanta la producción de ‘Die with a Smile’ porque suena a banda pero a la vez tiene mucho empaque. Y sobre todo me gusta que Gaga y Bruno no se corten en sonar todo lo melodramáticos posible.



Escuchando tu musica habría dicho que eres mas bien fan de Bruno. El estilo de producción de Lady Gaga es todo lo contrario al tuyo. ¿Cuál es tu disco favorito de ella?

Es verdad que Gaga hace música muy diferente a la que yo hago, pero yo escucho muchos artistas que no hacen nada parecido a mi música. Tengo que decir que me encanta ‘Joanne’, en su momento me pareció un camino muy interesante para Gaga porque demostró que no solo es una pop star estrafalaria, sino que también la influencia del country es auténtica a su historia. Lo que más me gusta de Gaga es que tiene facetas muy diferentes y no teme entregarse a ninguna de ellas, es una artista valiente. Nunca habrías dicho en la época de ‘The Fame’ que acabaría sacando discos de jazz con Tony Bennett o como el que acaba de lanzar, ‘Harlequin‘. Admiro mucho este tipo de artistas a los que se la suda todo y hacen lo que les da la gana. Tengo muchas ganas de escuchar el nuevo álbum que Gaga está preparando.

Lorde y Robyn han recomendado tu música en redes, ¿por qué crees que les gusta tu música?

Me parece increíble que a estas dos artistas les guste mi música. Creo que deben escuchar algo en ella que les resulta interesante, puede ser la composición, no te sé decir. A las dos las admiro mucho y me parece increíble que no solo les guste lo que hago sino que, además, hayan hecho el esfuerzo de compartirla con la gente, a través de sus redes. Es fuerte.

Tu padre, Pino Palladino, ha tocado con los grandes. ¿Qué opina de tu disco?

Le encanta. Mis padres me han apoyado mucho siempre. Evidentemente muchas de mis influencias vienen de la musica que ellos escuchaban, así que tiene sentido que a mi padre le guste. Además, él toca en varios temas del disco. Él es muy claro y, si algo no le gusta, no se involucrara en ello.

De pequeña conociste a mucha gente, de Eternal a Simon & Garfunkel. ¿Me puedes contar alguna otra historia similar?

Cuando yo era niña mi padre se fue a tocar con D’Angelo. Te hablo de los 2000, de la época de ‘Vooodo’. Mi padre pasaba mucho tiempo de gira y solo le veíamos viajando. En esa época, D’Angelo tocaba en el Radio City Hall de Nueva York y presentaba un show muy teatral y siniestro. Al menos, para una niña de 11 o 12 años, lo era. Tengo un recuerdo muy vivo de ver ese concierto y lo sigo recordando como algo especial. No muchos niños de 12 años llegan a ver un concierto de D’Angelo…