Quién se presenta con qué a los Grammy 2025

Vuelve a ser esa época del año en que se empiezan a conocer los artistas y discos que se han presentado a los Grammys. Esto deja fuera por supuesto a los artistas que por voluntad propia han decidido NO presentar nada, como ha sido el caso de Drake, Frank Ocean o The Weeknd en el pasado, o como es el caso de Zach Bryan este año. Dice que no le gusta competir.

La fecha límite para presentar trabajos a los Grammy de 2025 ha sido el 30 de agosto. Las canciones y discos que se han publicado durante el mes de septiembre o durante los primeros días de octubre, como ‘Moon Music‘ de Coldplay, pasan a competir en los Grammy de 2026.

La competencia de los Grammy 2025 está marcada por la presencia de las dos grandes titanes del pop estadounidense, Taylor Swift y Beyoncé. Tanto ‘The Tortured Poets Department‘ como ‘Cowboy Carter‘ se han presentado a Álbum del año, y es de esperar que ‘Fortnight’ y ‘Texas Hold ‘Em’ compitan en las categorías de Canción del año y Grabación del año, donde también se han presentado. Sin embargo, mientras Swift ha enviado varias canciones a las categorías de pop, Beyoncé se ha centrado en las de country, a pesar de haber sido ignorada en las nominaciones de los Country Music Awards; y ha aprovechado la diversidad de estilos de ‘Cowboy Carter’ para por ejemplo mandar ‘Tyrant’ a R&B, ‘Spaghetti’ a Rap melódico o ‘YaYa’ a Americana. La competencia entre Swift y Beyoncé es clara: la primera ha hecho el disco más vendido de 2024, la segunda el más currado y enciclopédico, y uno de los mejor valorados.

Curiosamente, tanto Bey como TayTay se verían las caras también a través de sus respectivas colaboraciones con Post Malone, ‘Levii’s Jeans’ y ‘Fortnight’, y Posty tampoco ha dudado en lanzar ‘F1 Trillion‘ a Álbum del año y a Mejor disco de country. Se rifan también la nominación a Álbum del año Billie Eilish por ‘Hit Me Hard and Soft‘, Sabrina Carpenter por ‘Short n’ Sweet‘ y Charli xcx por ‘Brat‘. Las tres, por otro lado, han diversificado bastante sus opciones: Billie ha enviado ‘Birds of a Feather’ a Canción y Grabación del año, pero ‘Lunch’ solo a Mejor vídeo y, además, ha colado ‘L’amour de ma vie’ en la categoría dance. Sabrina, por su parte, ha enviado ‘Espresso’ a Grabación del año, ‘Please Please Please’ a Canción del año y ha probado suerte en country con ‘Slim Pickins’. Charli, además de ‘360’ a las opciones principales, ha mandado ‘Apple’ a Mejor actuación pop, ‘Von dutch’ a Mejor grabación dance pop y ‘Guess’ a Mejor dúo pop.

Dua Lipa, Bad Bunny, Chappell Roan y Ariana Grande apuestan también por hacerse con un Grammy a Disco del año, mientras que en Canción del año tiran ‘Houdini’, ‘Monaco’, ‘Good Luck Babe’ y ‘we can’t be friends (wait for your love)’, todas con posibilidades de ser nominadas… junto a ‘Die with a Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga. ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G tendría mejores opciones en las nominaciones latinas. Menos posibilidades tiene Nicki Minaj, que ha subido ‘Pink Friday 2‘ también a la categoría de rap. Troye Sivan podría arañar Disco del año por ‘Something to Give Each Other‘, mientras que para Canción o Grabación del año se ha decantado por ‘One of Your Girls’. ‘Got Me Started’ la ha mandado a Mejor grabación dance.

Hablando de grabaciones dance, se presenta a esta categoría ‘Lifetimes’ de Katy Perry, que también podría competir en Grabación del año y Canción del año.. Katy no ha apostado por nada más, ni siquiera por ‘Woman’s World’. Katy ha ganado 0 Grammys a lo largo de su carrera, exactamente los mismos que ABBA, Björk o los Beach Boys, y es improbable que vaya a ganar nada ahora en su peor momento de popularidad y ventas.

Una de las categorías malditas, Artista revelación, se la disputan muy claramente Sabrina Carpenter y Chappell Roan. Curiosamente, Sabrina ha sido aceptada en la categoría por haber dado su salto en popularidad este año, a pesar de llevar ya seis álbumes publicados. Aunque más delito tiene lo de Sophie Ellis-Bextor, que ha tenido el morro de presentarse a Artista revelación por el revival de ‘Murder on the Dancefloor’. Esta canción se envía a Grabación del año y a Mejor actuación de pop, en una versión live. Entre los artistas que podrían competir en «Best New Artist» se encuentran también Tommy Richman, Flo Milli, Erick the Architect o las indie darlings Waxahatchee y Faye Webster.

Hablando de estrellas alternativas, Björk no ha sacado ningún disco en el último año que le vaya a hacer perder otro Grammy, pero prueba suerte mandando ‘Oral‘ con Rosalía a Mejor dúo de pop. Entre los álbumes que podrían adjudicarse nominaciones a Mejor disco alternativo se encuentran St. Vincent por ‘All Born Screaming‘, Vampire Weekend por ‘Only God Was Above Us‘, Clairo por ‘Charm‘, Beth Gibbons por ‘Lives Outgrown’, Beabadoobee por ‘This is How Tomorrow Moves‘ o Rachel Chinouriri por ‘What a Devastating Turn of Events’. Beck vuelve a aterrorizar los Grammy, como compensando por el hecho de no haber publicado disco en cinco años, enviando ‘Death Valley High’ a Grabación del año y Canción del año, y ‘Beautiful People (Stay High)’, sus colaboraciones con Orville Peck y los Black Keys, a Canción del año y Mejor canción de rock.

Entre las curiosidades hay que mencionar que por primera vez en muchos años los Beatles podrían ganar un Grammy por el single ‘Now and Then‘, que se presenta a Grabación del año y Mejor actuación de rock. Otros artistas que envían sus candidaturas a Mejor actuación de rock son Green Day con ‘The American Dream is Killing Me’, Brittany Howard con ‘What Now’ o Ghost con ‘The Future is a Foreign Land’. Las nominaciones definitivas de los Grammy se darán a conocer el próximo 8 de noviembre, mientras que la gala se celebrará el 2 de febrero.