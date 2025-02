Jenna Ortega y Barry Keoghan, en la peli de The Weeknd

‘Hurry Up Tomorrow‘, el nuevo álbum de The Weeknd, ya está disponible y es otro notable trabajo de Abel Tesfaye, aunque abundan opiniones que defienden lo contrario. El disco, seguro, es largo y épico, pero a The Weeknd no le parece suficiente y ha preparado una película en acompañamiento al álbum, que se estrenará en cines el 16 de mayo.

La película de ‘Hurry Up Tomorrow’ ha sido dirigida por Trey Edward Shults, director de ‘It Comes at Night’ y ‘Wave’, y contará con un interesante reparto. Aparte de The Weeknd haciendo de sí mismo, aparecen la actriz de ‘Miércoles’ Jenna Ortega y el actor de ‘Saltburn‘ Barry Beoghan. Parece que The Weeknd ha visto los últimos videoclips de Sabrina Carpenter, como todo el mundo; o simplemente ya eran fan de estos dos actores.

Según la sinopsis de ‘Hurry Up Tomorrow’, la película narra la historia de «un músico atormentado por el insomnio que es arrastrado hacia una odisea junto a un extraño que empieza a desentrañar el núcleo mismo de su existencia». Es decir, la cinta dramatizará los años recientes de la vida de Abel Tesfaye, en tanto se prepara para pasar a la próxima fase de su carrera. El tráiler oficial ya está disponible.