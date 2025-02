Amaral se ponen en la piel de Víctor Jara en ‘Podría haber sido yo’

El 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. El cantautor Víctor Jara, miembro del Partido Comunista, decidió ir a la Universidad Técnica del Estado. La Universidad fue bombardeada, los golpistas la asaltaron, y Jara fue detenido y transportado al Estadio de Chile, donde se estaba improvisando un campo de concentración.

Le torturaron y apalearon hasta dejarle la cara ensangrentada y romperle las costillas. Le privaron de comida y agua. Le insultaron y profesaron palabras de odio hacia su discurso político y sus letras. Al cuarto día, el autor de ‘El derecho de vivir en paz’ fue llevado a un sótano y acribillado. Recibió 44 balazos. Cuando apareció su cuerpo abandonado en las inmediaciones de un cementerio, su esposa Joan no se podía creer el estado de su cadáver. Parecía mentira que hubiera pasado tan sólo una semana desde la última vez que lo había visto. Hoy el Estadio en el que le torturaron y le fusilaron lleva su nombre.

La música de Víctor Jara ha sobrevivido como emblema de la canción protesta gracias a temas como ‘Manifiesto’ o su gran clásico, ‘Te recuerdo Amanda’, que retrataba las precarias condiciones laborales que afectan a una pareja. El mismo disco que contenía esta, ‘Pongo en tus manos abiertas…’ (1969), incluía también un tema llamado ‘A desalambrar’, que reivindicaba la propiedad de las tierras para los que la trabajan.

Víctor Jara ha recibido incontables homenajes en estos 51 años que han pasado desde su muerte. Las canciones que se han escrito para él se cuentan por decenas: Labordeta, Silvio Rodríguez, Ska-P, Ismael Serrano… Y no se circunscriben el castellano. También las hay de U2 (‘One Tree Hill’ le menciona), The Clash («Please remember Víctor Jara in the Santiago stadium» de ‘Washington Bullets’) o Calexico. Bruce Springsteen le ha versionado. En el vídeo de la imprescindible ‘This Is Not America‘ de Residente, el disparo del minuto 2.57 no es solo una referencia a ‘This Is America’ de Childish Gambino. La persona que lo recibe en un estadio deportivo, sosteniendo una guitarra, solo puede ser Víctor Jara.



Amaral han decidido sumarse a los homenajes en una de las composiciones más bonitas y redondas de ‘Dolce Vita’, ‘Podría haber sido yo’, nuestra Canción del Día hoy. En este medio tiempo de corte acústico aluden al Estadio Nacional en que fue fusilado, y hablan de «historias que no se han cerrado nunca» y que «vuelven cada vez que alguien te nombra».

Aunque no es un single de ‘Dolce Vita’, el Youtube Oficial de Amaral ya se les está llenando de mensajes de agradecimiento de chilenos que se han emocionado escuchando la canción. «¡Que emoción, Dios mío! Escuchar el nombre de Víctor Jara en una canción de Amaral!, dice un comentario. «No saben la canción que acaban de hacer», añade otro. Y así sucesivamente: «49 años desde que escuché «Te recuerdo Amanda» por primera vez. Gracias por esta canción tan especial para muchos que ahora ya somos «viejos»».

‘Podría haber sido yo’ parece una canción política en la que Amaral afirman: «ahora sé que el sistema no se cambia desde dentro». El grupo pide «que suene tu voz, Víctor Jara». Sin embargo, Juan Aguirre asegura que no estamos tanto ante una canción protesta como ante una reflexión sobre el azar: «Estamos utilizando la figura de un icono en castellano increíble, un cantante increíble, para decir que cualquiera que se exprese, cualquier individuo -tú que escribes, alguien que hace teatro, alguien que simplemente trabaja de cualquier otra cosa-, podría haber estado en ese lugar donde él estuvo junto a miles de personas».



