Kendrick Lamar, top 20 en España con ‘Not Like Us’

Alleh y Yorghaki siguen liderando la lista de singles española con ‘capaz (merengueton)‘, ya una de las canciones más escuchadas a nivel global. Alleh y Yorghaki tienen otros dos singles en lista: ‘El ingeniero’ en el 13 y ‘Una noche’ en el 17.

Aunque, como en las últimas semanas, Bad Bunny ocupa la práctica totalidad del top 10 de singles con temas de su último disco: ahora ‘Baile inolvidable’ sube al 2 y ‘NUEVAYOL‘ baja al 3.

- Publicidad -

La noticia de la semana en la lista de singles española realmente la deja Kendrick Lamar, que consolida el éxito de ‘Not Like Us‘ en España: el tema sube del 28 al 20 y da a Lamar el primer hit top 20 de su carrera en nuestro país. Además, ‘luther’ con SZA entra en el puesto 75. Kendrick Lamar y SZA traen su gira conjunta a Barcelona el próximo 30 de julio.

‘Más que tú’, el dueto de Ozuna y Kapo, marca en realidad la primera entrada de la semana en lista, que se produce ya en la parte baja de la tabla, en el puesto 72. ‘Más que tú’ es la propuesta veraniega de Ozuna y Kapo.

- Publicidad -

Solo caben dos entradas más en lista. En primer lugar, Luar La L y Anuel AA colocan ‘Baddie’ en el 81. En segundo, Lola Indigo alista ‘Verde’ en el 87, tras su pletórica presentación en los Goya.