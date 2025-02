Sabrina Carpenter, top 3 en España con el deluxe de ‘Short n’ Sweet’

Bad Bunny, inamovible, continúa en el primer puesto de la lista de Discos España. En segundo lugar, Quevedo, que asciende en la tabla desde la cuarta posición.

El podio lo cierra Sabrina Carpenter y su ‘Short n’ Sweet’, que también representa la mayor subida en lista de la semana gracias a su versión deluxe. Concretamente, la autora de ‘Please Please Please’ llega al tercer lugar desde el número 28.

La entrada más fuerte de la semana es para el disco colaborativo de Drake y PARTYNEXTDOOR, ‘$ome $exy $ongs 4 U’, que se estrena en el número 14 de la lista. El proyecto también ha entrado en el número 1 del Billboard 200, vendiendo en su primera semana el equivalente a 246.000 unidades. De esta forma, Drake empata con JAY-Z y Taylor Swift en la lista de los artistas solistas con más discos número 1 en la historia de Billboard.

En el resto de la tabla, Milo j entra con ‘166 retirada’ en el número 21, The Cure con ‘Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV’ (la versión en directo de ‘Songs Of A Lost World’) en el número 74, Manic Street Preachers con ‘Critical Thinking’ en el 76 y, por último, Yoly Saa con ‘Mar de Ardora’ en el puesto 96.