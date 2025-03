Nadie lo hace como Sleigh Bells en ‘Bunky Pop’

Sleigh Bells patentaron un sonido muy peculiar allá por 2010 que fusionaba guitarras metaleras con beats de hip-hop y melodías de bubblegum-pop y pop-punk. El dúo de Alexis Krauss y Derek Miller fue una de las revelaciones de aquel año gracias a su debut, ‘Treats‘.

En la última década, Sleigh Bells han seguido explorando (o explotando) su sonido en discos como ‘Jessica Rabbit’ (2016) o el último, ‘Texis‘, (2021) pero, sobre todo, se han convertido un nombre extrañamente relevante dada la influencia de su particular mezcla de estilos, muy presente en el internet pop de hoy. O en el pop comercial, ¿verdad, Demi Lovato?

En este escenario, Sleigh Bells vuelven con un nuevo disco llamado ‘Bunky Becky Birthday Boy’ que se pone a la venta el 4 de abril. El primer adelanto, ‘Bunky Pop’, demuestra que, en lo que hacen, Sleigh Bells siguen siendo los mejores.

Especialmente Derek Miller se luce a los mandos de la producción en esta explosiva grabación de bubblegum-punk-pop que los productores de k-pop ya están estudiando con lupa. La mezcla de guitarrazos y sintetizadores de videojuego está muy conseguida.

Pero Sleigh Bells dan también con un single muy claro y cristalino a nivel de composición, tan divertido que podría servir de sintonía de un anime. La melodía es un chute de azúcar, y el estribillo «Bunky Becky Birthday Girl / Hell no, hello, hell no, hello» es un tiro.

A Alexis Krauss, además, se le sigue dando bien el papel de animadora de instituto, incluso cuando la letra de ‘Bunky Pop’ no parece tener ningún sentido. La manera en que se merienda el micrófono es suficiente para convertirse en el alma de la canción.