Parte de la redacción evalúa ‘Sentimiento Natural’, el nuevo single de Aitana y Myke Towers:

«Aitana no deja de dar palos de ciego. Pese a que ‘Alpha‘ no era un discazo, canciones como ‘Los Ángeles’ sí suponían un atisbo de algo mucho más interesante que la catalana podría hacer… y se quedó en un espejismo.

Desde entonces ha encadenado un tema intrascendente con otro, de ‘4T0 23‘ a ‘SEGUNDO INTENTO’, y este ‘SENTIMIENTO NATURAL’ se une a esa lista, intentando arañar con el feat de Myke Towers algo parecido a lo que está consiguiendo el tema de Quevedo en el que ella es un feat, ‘GRAN VÍA’. Puede que ocurra, aunque desde luego no será por una química que no existe, una letra que no puede ser más genérica y una producción que parece copiar (mal) ‘You‘, aquel tema de Regard, Troye y Tate McRae, y que desaprovecha el potencial del único momento destacable de la canción, su segundo outro». Pablo Tocino

«La ‘Metamorfosis’ de Aitana pasa curiosamente por asentarse en el pop electrónico de inclinación dance que ya desplegó la barcelonesa en ‘Alpha’ (2023). Más que una transformación, es una evolución. Sin embargo, Ocaña experimenta ahora con sintetizadores diferentes de la mano de sus productores habituales, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Si ‘Segundo intento’ miraba a los 80 de A-Ha y, por tanto, a ‘Blinding Lights‘, pero sonaba fresca a su vez, ‘Sentimiento Natural’ es la propuesta de canción del verano de Aitana y Myke Towers.

El estilo es disco-balear (Aitana es megafan de Mallorca); el estribillo, relajado como echarse en una tumbona delante del mar; la armonía vocal de Aitana y Myke Towers en el tramo final eleva la canción, y ‘Sentimiento Natural’ casi, casi, casi, casi, casi parece producida por Pnau, recordando a su exquisito dance-pop australiano. La letra no puede sonar menos «natural» («Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano» es una concatenación de sílabas muy poco atractiva dentro de una canción pop). por lo demás, todo rodado». Jordi Bardají