Dua Lipa filtra el remix de ‘Physical’ con Troye Sivan

Dua Lipa ha aprovechado el cuarto concierto de la gira de ‘Radical Optimism’ en Melbourne (Australia) para regalarle a una fan el remix inédito de ‘Physical’ con Troye Sivan. «¿Podemos confiar en ti para que lo filtres»?, preguntó Dua con uno USB rosa en la mano.

Después de atreverse con una versión de Kylie Minogue en su último show australiano, la artista británica contó con la presencia de Troye Sivan para interpretar ‘Rush’, uno de sus éxitos más recientes, con coreografía y todo. Sin embargo, lo más viral del encuentro resultó ser el remix de un tema de hace cinco años.

En menos de 24 horas, la canción ya estaba rulando por internet. «Buen trabajo <3", ha tuiteado Dua. El próximo jueves 27 de marzo se cumple el 5º aniversario de ‘Future Nostalgia’ y todo apunta a que esta colaboración no se va a quedar en un simple tweet. A su vez, el lanzamiento de este disco fue adelantado por otra filtración. En este caso, no intencionada.

you got the job done 💖 https://t.co/AqohHff1UB

Dua Lipa gave a lucky fan a USB with a remix of her song “Physical” ft. Troye Sivan at the ‘Radical Optimism’ tour in Melbourne:

“Can we trust you to leak it?” 🎥: @emmett_mccann_

pic.twitter.com/EU8yrODluc

