De Amaia a M.I.A.: Los 10 imprescindibles de Warm Up 2025

Warm Up Estrella de Levante se celebra los días 2 y 3 de mayo en Murcia y la organización ya ha anunciado que los abonos VIP están agotados. Quedan los últimos abonos a la venta, además de las entradas de día.

Como es habitual, JENESAISPOP es medio oficial de «Warm Up» y por tanto compartimos nuestro listado de 10 imprescindibles que no puedes perderte. A ellos hay que sumar una cantera de artistas también recomendables que comentaremos en semanas venideras: Barry B, Julieta, Rufus T Firefly a punto de editar disco, etcétera.

Amaia

Amaia decía estar nerviosa antes de actuar en el Wizink Center de Madrid, ahora el Movistar Arena. Todos los que presenciamos este concierto coincidimos en que ha supuesto un antes y un después en su carrera, y ahora llega el momento de trasladar todos los encantos de ‘Si abro los ojos no es real‘ a los festivales. Un disco que habla de la muerte, pero que también tiene temas tan divertidos como ‘M.A.P.S.’, ‘Tocotó’ o ‘Nanai’.



M.I.A.

Hace justo 20 años que se publicaba ‘Arular’, el formidable debut de M.I.A., que de alguna manera cambiaba el mundo, con temas como ‘Bucky Done Gun’ o ‘Pull Up the People’. Su segunda entrega, ‘Kala‘ -la que contenía ‘Paper Planes’ y ‘Jimmy’- sería aún mejor. Álbumes como ‘Matangi’ sumaban a un repertorio que siempre se ha construido de beats y samples desquiciados. Con esta apuesta por M.I.A., Warm Up presume de «la edición más alternativa, urbana y arriesgada de la historia del festival».



Franz Ferdinand

Franz Ferdinand han ofrecido tradicionalmente los conciertos más divertidos y llenos de «hits» de cada festival que han pisado, y solo con los temas de sus dos primeros discos podrían repetirlo de por vida. Tal es la energía de ‘Take Me Out’ o ‘This Fire’, que recientemente ha estrenado nueva versión. Su disco de este año, ‘The Human Fear’, suma algunas de sus canciones más glam, como ‘Audacious’: pocas veces habían sonado tan David Bowie.



Zahara

Entre quienes también acuden esta temporada a festivales con nuevo disco bajo el brazo, Zahara, que estrena el show correspondiente a ‘Lento ternura’. En él ha anunciado que habrá muchas concesiones a su pasado, «más que nunca», pero también una «representación del disco nuevo potente» para que aquel que no lo haya escuchado aún, pueda entenderlo igual.



Alcalá Norte

Flamantes ganadores del Premio Ruido a Mejor Disco Nacional del Año, elegido por la prensa musical, Alcalá Norte pasearán por Murcia ya una auténtica retahíla de clásicos underground que se han transformado en favoritos populares, gracias al boca oreja. ‘La vida cañón’, ‘La calle Elfo’ o ‘420N’ son algunos de ellos.



Carolina Durante

Tras actuar en el Movistar Arena también para 15.000 personas -como Amaia-, Carolina Durante han dado un salto igual de grande. Si os fijáis en la lista de discos oficial española, veréis que su tercer álbum ‘Elige tu propia aventura‘ lleva 21 semanas dando vueltas por el top 25 aproximadamente. Es decir, ya es el más exitoso de su carrera.



Ralphie Choo

Dos años después de ‘SUPERNOVA‘, Ralphie Choo se ha asentado como uno de los productores más avanzados de nuestro país. El año pasado se codeaba con la mismísima Rosalía en un tema llamado nada menos que ‘Omega’, y últimamente ha entregado un tema con pablopablo y Carin Leon. No obstante, apostamos a que su repertorio se sigue componiendo principalmente de hits propios como ‘BULERÍAS DE UN CABALLO MALO’, ‘MÁQUINA CULONA’ o ‘GATA’. Imprescindibles.



Fangoria

Sin material nuevo por el momento, ni noticias sobre la existencia del mismo, Fangoria se lanzan a la carretera este año para ofrecer su típica colección de hits, infalible en espacios como Warm Up Festival. Desde la organización aseguran que «en Murcia bailaremos temas como ‘Dramas y comedias’, ‘A quién le importa’ o ‘Espectacular’», y nadie que conozca el recinto lo pondrá en duda.



Dorian

Quienes sí acuden con disco nuevo y además uno que está muy bien, ‘Futuros imposibles‘, son Dorian. Las colaboraciones con Santiago Motorizado y Viva Suecia suman ya un millón de streams, pero pronto lo conseguirá también su single sin featuring ‘Materia oscura’, y lo merecen otras canciones propias nuevas como ‘Por ti’, la que entona por primera vez Belly.



Polo&Pan

El «French touch» en Murcia lo pondrán Polo & Pan, que este mismo viernes 28 de marzo publican su nuevo álbum. De ’22:22′ han presentado de momento 3 singles, a cual de todos más bombástico. Uno de ellos cuenta con Metronomy. Otro, ‘The Mirror’, es el vivo retrato de Giorgio Moroder. Y el resplandeciente ‘Nenuphar’, de tintes disco, cuenta con las voces del grupo creado en Ciudad de México I.M YONI, y está en parte en castellano.