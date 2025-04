Primera imagen del biopic de los Beatles con Mescal, Keoghan…

Sony Pictures ha confirmado el reparto de ‘The Beatles — A 4-Film Cinematic Event’, el biopic cuádruple de los Beatles dirigido por Sam Mendes, y compartido la primera imagen promocional oficial del proyecto.

Los rumores eran ciertos y, de izquierda a derecha, Harris Dickinson (‘El triángulo de la tristeza‘, ‘Babygirl’) hará de John Lennon, Paul Mescal (‘Gladiator II’, ‘Aftersun‘) de Paul McCartney, Barry Keoghan (‘Saltburn’, ‘Bird‘) de Ringo Starr y Joseph Quinn (‘A Quiet Place: Day One’, ‘Stranger Things‘) de George Harrison.

Los cuatro actores han intervenido este lunes en la presentación de ‘The Beatles — A 4-Film Cinematic Event’ en la convención de Sony CinemaCon 2025, en la que Sony ha presentado sus próximos proyectos cinematográficos. En el evento se ha compartido una fecha de estreno de la tetralogía basada en la vida de los cuatro Beatles, abril de 2028.

‘The Beatles — A 4-Film Cinematic Event’ es la primera película sobre los Beatles que cuenta con los derechos musicales y biográficos de los Fab Four. ‘Get Back‘ (2021) de Peter Jackson era un documental.

Este año, los Beatles han recibido dos nominaciones a los Grammy por su canción final ‘Now and Then‘, una vieja maqueta de John Lennon optimizada con inteligencia artificial.