Arcade Fire se la pegan en las listas con ‘Pink Elephant’

El nuevo disco de Arcade Fire no está funcionando en las listas de éxitos, y su reinado parece lejano. Tras el hype creado por sus dos primeros discos, ‘Funeral‘ y Neon Bible, sendos sleepers, tanto ‘The Suburbs‘ (2010), como ‘Reflektor‘ (2013) y ‘Everything Now‘ (2017) fueron número 1 en Reino Unido o Estados Unidos.

Ya ‘We’ empezó a dejar resultados más modestos, sobre todo en cuanto a certificaciones de oro o platino, y el nuevo ‘Pink Elephant’ está obteniendo los peores resultados de toda su carrera. Es, recordemos, el primer álbum publicado tras las acusaciones de abusos a Win Butler.

‘Pink Elephant‘ tan solo ha entrado al puesto 60 en su Canadá natal, de lejos, el peor resultado de Arcade Fire en su tierra. En Reino Unido ha terminado la racha de 4 números 1 consecutivos, en álbumes, y ‘Pink Elephant’ queda en un humilde puesto 18.

En España, donde Arcade Fire han sido top 2 con dos de sus álbumes, ‘The Suburbs’ y ‘Everything Now’, y top 10 hasta un total de 4 veces, ‘Pink Elephant’ aparece por el puesto 49.

El resultado es tan malo en el plano internacional hasta el punto de no aparecer el nuevo disco en el Billboard 200, cuando el grupo tiene varios números 1 en Estados Unidos. Hasta cabría pensar que quizá la distribución física del largo no se ha producido, pero extrañamente ‘Pink Elephant’ aparece en la lista de vinilos en el puesto 19 de esa otra subtabla en España. Es decir, como mínimo, ha habido una distribución limitada.

Algo que confirman las listas de UK: ‘Pink Elephant’ ha llegado hasta el puesto 7 en vinilos y hasta el puesto 4 en ventas. Sin embargo, no está en el top 100 de streaming, lo que marcaría el desinterés por el proyecto o, por el contrario, una pésima e irregular distribución que se resolvería (o no) en próximas semanas.