AMAs 2025: actuaciones de Jennifer Lopez, Janet Jackson…

La 51ª edición de los American Music Awards se ha celebrado esta noche en el Fontainebleau Las Vegas de Las Vegas después de dos años de ausencia.

La ceremonia ha sido presentada por Jennifer Lopez, que ha realizado el show de apertura, en el que, después de cantar un trozo de ‘Dance Again’, se ha entregado por completo al baile, ofreciendo un medley de algunas de las canciones más populares de 2025, de artistas como Doechii, Chappell Roan, Bruno Mars y Rosé, Billie Eilish o Bad Bunny.

La gran ganadora de la noche ha sido Billie Eilish, que se ha llevado los siete galardones a los que aspiraba, entre ellos el de Artista del año. Eilish, sin embargo, no ha podido acudir a la gala, ya que se encuentra en Europa presentando su gira mundial. Otros premiados de la noche han sido Bad Bunny, Eminem, SZA -quien sí ha podido recoger su premio- o The Weeknd.

Otra de las protagonistas de la velada ha sido Janet Jackson, que ha recogido el premio Icon, en honor a su impacto en la industria. Jackson ha vuelto a 2001 en su actuación para recuperar la viral ‘Someone to Call My Lover‘ y ‘All for You’. También han sido premiados por su trayectoria Rod Stewart y Zac Brown.

Además, Benson Boone ha presentando ‘Mystical Magical’, Gwen Stefani ha ofrecido un medley de ‘Love.Angel.Music.Baby‘ por su 20 aniversario, Gloria Estefan ha recordado también su discografía, y Reneé Rapp ha presentado su divertido nuevo single. No todas las actuaciones están subidas oficialmente a Youtube, pero algunas sí.