Lady Gaga devuelve el favor a Miércoles

Lady Gaga ha aparecido en el Tudum de Netflix, lo que se ha traducido en otra icónica actuación de la era ‘Mayhem’ que sucede al enorme éxito de Coachella y del show en Copacabana, este último frente a 2 millones de personas.

La artista ha aparecido en un ataúd, interpretando de manera muy apropiada ‘Zombieboy’, uno de los tracks que no han sido single de ‘Mayhem’.

Acompañada de bailarines y rosas negras, Lady Gaga ha rendido especialmente un homenaje a ‘Miércoles’, de alguna manera el punto en que nació esta era cuando la serie viralizó, involuntariamente, un viejo tema de ‘Born this Way’ que no había sido single, ‘Bloody Mary’. La estética darks, mágica y mortuoria ha ilustrado toda la era ‘Mayhem’, ‘Die with a Smile’ aparte.

De hecho ‘Bloody Mary’ y el baile de Miércoles han aparecido en la actuación, además de la mismísima Jenna Ortega, antes de que el medley culminara con ‘Abracadabra’, de vuelta al ataúd.

Al mismo tiempo, se han estrenado los primeros 6 minutos de la segunda temporada de ‘Miércoles’, aunque la primera parte de la temporada no se podrá ver hasta el 6 de agosto y la segunda, hasta el 3 de septiembre. Lady Gaga también aparecerá este año en la serie.