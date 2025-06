¿Pride Month? No, es la diversidad en KALORAMA 2025

Cuenta atrás para KALORAMA Madrid, que se celebra los días 20 y 21 de junio en la Caja Mágica. Ahora que estamos metidos de lleno en el Pride Month, es difícil no leer su cartel como una declaración de intenciones: un tercio de su cartel se compone de maricas y otro tercio de mujeres. Junto a nombres también muy queridos por aquí como The Flaming Lips recuperando su gran clásico, Father John Misty presentando el mejor disco de su carrera (el último, para despistados) y Alizzz, encontramos una serie de artistas que garantizarán que la Caja Mágica sea un espacio seguro para todes.

JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial de KALORAMA Madrid. Las entradas están disponibles en su página web.

Scissor Sisters

Hace poco lo comentábamos en un podcast sobre el Pride Month: ¿estamos valorando lo suficiente la labor que hicieron Scissor Sisters por la comunidad LGTBIQ+? El grupo americano vendió millones de copias durante la década de los 2000 exhibiendo sin tapujos su homosexualidad, su pluma y -en el caso de Babydaddy- su cuerpo no normativo. Su gira 2025 ya ha empezado y podemos revelar que tocan su debut prácticamente al completo, con grandes dosis también del segundo ‘Ta-Dah’, y de ‘Night Work’.



Pet Shop Boys

Hablando de clásicos, Pet Shop Boys nos vuelven a visitar para continuar celebrando sus 40 años de hits. Lo hacen con ese ‘Dreamworld: The Greatest Hits Live’ que ya va por su 4º año de éxitos y que incluye una veintena de joyas como ‘Being Boring’ o ‘West End Girls’. Además, no solo traerán hits de los 80 y los 90. ‘Vocal’ no suele faltar en su setlist y Rockdelux acaba de incluir ‘Nonetheless‘, su álbum del año pasado, entre los mejores discos de este siglo. Ojalá haya espacio para alguna de sus canciones.



Model/Actriz

El grupo experimental Model/Actriz se ha quejado y mucho sobre la ausencia de referentes queer en el mundo de la música industrial y el post-punk. Cole Haden llegó a bromear indicando que había hecho ‘Dogsbody’ «para los gays» en una entrevista hilarante en la que hablaba de un montón de cosas que NO suenan a Model/Actriz para nada: Lady Gaga, Miley Cyrus, Almodóvar, Kim Petras y ‘Rainbow’ como mejor disco de Mariah Carey. ‘Doves’, de su álbum editado este año ‘Pirouette’, es una canción sobre su salida del armario.



PUTOCHINOMARICÓN

Por si no tienes clara la identidad de KALORAMA, en este punto te lo contamos con mayúsculas. PUTOCHINOMARICÓN se ha convertido en unx de lxs artistas más relevantes en lo que a discurso político se refiere, desde los tiempos en que debutara con ‘Gente de mierda’. ‘tu padre es un facha y tu madre una terf’, una de las canciones imprescindibles de su repertorio reciente, está a la altura, aunque casi dos años después de su lanzamiento, quién sabe en qué punto estará su performance. ¿Ganas de nueva música de PUTOCHINOMARICÓN?



Azealia Banks

Puede que se te haya olvidado en medio de ese flujo de conciencia que es la cuenta de Twitter de Azealia Banks, pero la artista es bisexual pese a su reticencia a cumplir el papel de «rapera lesbiana o bisexual». Tiene un hermano trans y aunque en ocasiones ha usado lenguaje homófobo o ha realizado polémicas declaraciones sobre la comunidad LGTBIQ+ (como sobre todo lo demás), también ha sido muy crítica con el nivel de «paranoia» desplegado por J.K. Rowling sobre las mujeres trans. En cualquier caso, ocasión de reencontrarnos con los temas que tanto nos gustaron de su clásico ‘Broke with Expensive Taste‘.



Jorja Smith

Otra forma de celebrar la diversidad será a través de la británica Jorja Smith, hija de padre jamaicano. La artista, que no se caracteriza por dejarse caer demasiado a menudo por nuestro país, nos ha dado discos tan exquisitos como ‘Lost & Found‘ en 2018 y ‘Falling or Flying‘ en 2023. En ellos se encuentran tendencias como el R&B, el soul y el jazz, con un cuidado especial por la atemporalidad.



Irenegarry

El pequeño EP ‘Derretidas’ de Irenegarry junto a Jimena Amarillo, compuesto por dos canciones, es uno de los mayores referentes de la escena LGTBIQ+ local, sobre todo entre la L. «He antepuesto la soledad al lesbianismo», cantaba en una de ellas Jimena. En cualquier caso, Irenegarry estará en KALORAMA para reivindicar su carrera en solitario, que consta de dianas de neo-soul como ‘Dime que me calle’. Irenegarry tiene, por cierto, créditos en el último disco de Amaia, por ejemplo en ‘Tengo un pensamiento’, nada menos.



El Buen Hijo

Si Irenegarry ha escrito con Amaia, El Buen Hijo lo han hecho con otro artista referente en el mundo LGTBIQ+, Juanjo Bona. Muestra también de la diversidad total, El Buen Hijo representan sobre todo el desparpajo pop que históricamente ha caracterizado el sello Elefant -aunque ellos están en Sonido Muchacho-, a través de temas como ‘Aunque pene’. El tándem compositivo entre el cantante Marco Frías y Alicia Rós (co-líder de Cariño) ha dado lugar a temas tan chulos como ‘Pekín’.



Maria Arnal

Que las mujeres no son una mera cuota con la que cumplir en el cartel de KALORAMA lo demuestra también la presencia de Maria Arnal. Discos como ’45 cerebros y 1 corazón’ y ‘Clamor’ aún encierran detalles que degustar, y la artista trabaja ya en un próximo trabajo que tiene a toda la industria musical aguardando impaciente. ¿Tendremos la suerte de escuchar nuevas canciones en la gira de este año?



La Plata

Iconos absolutos de la escena underground valenciana, La Plata no solo son uno de los grupos más paritarios, sino que su cantante Diego Escriche tiene un alter ego, Épona HD, que luce como algo parecido a un personaje drag. ‘Fffemboy’ se llamaba, de manera explícita, su EP de 2023. En KALORAMA, La Plata presentarán su notable álbum editado este año, ‘Interzona‘, donde encontrábamos maravillas como ‘ruido blanco’ o ‘música infinita’.



Boy Harsher

El dúo Boy Harsher es conocido por su sonido dark wave, pero ojo a la carrera paralela como guionista de su cantante Jae Matthews. Hace un par de años apareció acreditada en una película de terror queer llamada ‘My Animal’, presentada en Sundance, con bastante pinta de ser mierda de la buena. Su protagonista es una joven queer buscándose a sí misma, representando a jóvenes trans y no binarixs.



Laura Sam

El spoken word estará representado por la artista Laura Sam, quien junto a Juan Escribano tiene un discazo llamado ‘La voz en contra‘. También artista en solitario, la rapera y poeta murciana recientemente ha estrenado tres canciones nuevas bajo el nombre ‘Amor y plomo’. ‘El amor’ está entre sus mejores obras.