Ojo a la letra «pequeña» de Mallorca Live 2025

Hoy arranca Mallorca Live, con actuaciones del jueves 12 al 14 de junio, tan potentes como Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Suede… y un largo etcétera que uno de nuestros comentaristas no ha dudado en calificar como «uno de los mejores carteles de los festivales de este año».

Pero ojo también a los nombres que no están ocupando los titulares, y que no pueden ser más variados. En la jornada de jueves conviven dos artistas interesantes que ya casi nadie recuerda por OT, como Natalia Lacunza y María Escarmiento, con la electrónica del Escenario La Plaza, que ejercerá de escape diario.

Nicola Cruz, al que hemos tenido la suerte de entrevistar un par de veces, no tiene nada de letra pequeña ya, pero atención a otros nombres que podrán verse en la madrugada como Radioactive Man, que es hoy entre 2.30 y 4.00. Al proyecto de Keith Tenniswood le avalan tres décadas de carrera, en su momento también como parte de Two Lone Swordsmen, nada menos que en compañía del ya desaparecido Andrew Weatherall. Elegancia y «savoir faire» garantizados.



Antes de eso, esta misma tarde a las 19.15 podrá verse a Nico B. Mallorca Live cuenta con lo mejor y más vanguardista de la producción nacional. Están en distintos momentos de la semana Ralphie Choo, TRISTAN!, Delgao, Barry B… y el quizá más desconocido Nico B, que ha alternado electrónica, urbana, pop e hyper pop durante los últimos años.



Si la jornada de jueves se completa con nombres tan suculentos como Teo Lucadamo y Sanguijuelas del Guadiana, de los que tanto os hemos hablado estos últimos meses; el viernes recomendamos de nuevo a la cantautora moderna el momento incómodo. ‘ESTOY ENAMORADA DE TI’ y ‘Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda’ están entre las canciones que no pueden faltar en su set.



La medianoche, tras el concierto de Massive Attack, se complicará con la coincidencia de nombres tan interesantes como el glam 90’s de Suede, el dance lleno de hits de TSHA o la californiana Angélica García (en la imagen principal). Nacida en Los Ángeles pero de origen mexicano y salvadoreño, entregó el año pasado un disco de música latina de lo más elegante, como fue ‘Gemelo’.



El viernes también estará muy difícil decidir si terminamos con el poderío de Villano Antillano, programada a las 3 de la madrugada, o con la sesión de Chloé Caillet, que acaba de anotarse un hit con Jocelyn Brown en ‘The One’.



Si hablamos de joyas perdidas es obligatorio hablar de los londinenses FEZ, que cuentan con tan solo 1.000 oyentes mensuales en Spotify. Puedes ser de los primeros en descubrir la psicodelia detrás de temas como ‘Repetition’. Aún no tienen un álbum propiamente dicho pero sí una compilación de temas editada en 2022 y un EP de 2023. Te gustarán si te gustan Temples. Son el sábado a las 21.00 horas…



… exactamente cuando es el turno de ANADIE, la artista que recientemente ha decidido contarnos cuán importante para ella son las escaleras, un lugar donde echar un polvo, dar un primer beso o recibir noticias terribles. Justo acaba de anotarse un temazo junto al mencionado Delgao en ‘Bokete’.



El apoyo a la música balear no puede limitarse a ofrecer otro concierto de Antònia Font. Midnight Walkers, Psiderálica, Peligro!, Niños Raros y Go Cactus son otros de los talentos de las islas programados en Mallorca Live. Destacamos a Go Cactus, también el sábado a la tarde, por su frescura power pop, que ha dejado pequeños hits en ciernes como ‘Palma Barcelona’.