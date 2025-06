¿Haríamos más caso a Aitana si fuera una popstar anglo?

Aitana es la protagonista del nuevo capítulo de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO, en el que a veces desgranamos carreras de artistas. Tenemos oportunidad de escuchar una interesante declaración de ella de la última entrevista que concedió a JENESAISPOP, pero sobre todo aprovechamos que no nos oye nadie para analizar desde un punto de vista crítico sus últimos pasos artísticos. ¿Hasta qué punto ‘alpha’ fue un punto de inflexión para su credibilidad? ¿Es ‘CUARTO AZUL‘, actual número 1 en España, su obra definitiva? ¿Qué tiene Aitana para estar llenando estadios como el Bernabéu/Metropolitano? ¿Estamos infravalorándola en los medios de comunicación especializados y la trataríamos mejor de ser una popstar anglosajona?

La primera parte del podcast la dedicamos a desgranar ‘CUARTO AZUL’. Un disco con una estructura evidente en dos partes, separadas por un interludio; pero también divisible entre baladas y canciones entregadas al electropop. Tanto mi compañero podcaster, Claudio M. de Prado, como yo, nos decantamos por la partes 80’s y 90’s y explicamos por qué. Planteamos si tendríamos que dejar de hablar de Aitana con condescendencia, cuando todo el mundo parece saber mejor que ella lo que tiene que hacer y a ella no le va nada mal.

En la segunda parte del podcast debatimos sobre el documental ‘Metamorfosis’. «No lo recomiendo, pero lo he gozado como una perra» es una de las conclusiones sobre él, si bien cuenta con sus altibajos: de los entresijos de la industria hasta la revolución solar, del huracán a un Bernabéu que no termina de llegar. Hablamos sobre la coincidencia en día de lanzamiento con Miley Cyrus, de la canción con Fangoria y, cómo no, sobre la absurda polémica de la «listening party» a 16 euros, que finalmente tan contentos dejó a sus fans. Este capítulo está patrocinado por turismocastillalamancha.es.