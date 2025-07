Marto de Los Chivatos: «El grafiti solo puede ser ilegal»

Los Chivatos han publicado una de nuestras canciones favoritas esta primavera, ‘Tron’. Alcalá Norte ya se encuentran entre sus máximos seguidores. Fichados por Mushroom Pillow, el underground ya está pendiente de cuáles serán sus próximos pasos. Entretanto, su cantante, Marto, es el invitado de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que cada artista escoge hablar de su pasión oculta. Si Carolina Durante hablaron de bares y gentrificación, y PUTOCHINOMARICÓN de Charli XCX, Marto ha escogido hablar de grafiti. La conversación es muy enriquecedora.

¿Por qué has elegido hablar de graffiti en esta sección?

Es algo que siempre me ha fascinado desde pequeño y que a día de hoy sigo disfrutando, tanto yendo a pintar con algún amigo como viéndolo cuando voy de viaje a otra ciudad. Me gusta cuando veo el de un amigo desde el tren o el autobús, sobre todo cuando estoy lejos de casa y me encuentro uno. Me gusta cómo tiene su propio lenguaje y sus reglas, dentro de que luego decidas saltarte algunas de ellas. Entiendo como grafiti lo que empezó en Estados Unidos en los años 60 y 70, coincidiendo con el nacimiento del hip hop. No soy ningún experto, pero lo que sí que tengo claro es que el grafiti solo puede ser ilegal, y desde el primer momento en el que este se hace con permisos o se introduce en alguna galería, deja de serlo y pasa a ser otra cosa; ya sea grafiti-mural, street art o como se le quiera llamar. El grafiti puede ser espantoso y estar en el lugar más inoportuno del mundo, pero no es la calidad ni la temática lo que le da el estatus de grafiti.

¿Cómo llegaste a él? ¿Tienes artistas favoritos?

Desde muy pequeño tengo recuerdo de ir por mi pueblo en Eibar y ver los grafitis de La Puta Peste, que fue la primera crew que hubo aquí. Me acuerdo de ir con mis amigos siendo unos mocos y alucinar con los tags y las piezas que tenían por todo el pueblo y cómo iban apareciendo por diferentes partes de la ciudad. Otro de mis primeros recuerdos con el grafiti son en Estella, el pueblo de mi abuela. Solía ir con mi hermano a la piscina en verano y nos solíamos meter por un pasadizo que había de camino que estaba a reventar de grafitis. Me acuerdo todavía muy bien de muchos de ellos, había unos con conexiones y entrelazados que me explotaban la cabeza y no me cabía comprender cómo se podía llegar a hacer algo así. Mi artista favorito desde pequeño siempre fue Zener, que era de la crew que antes he comentado. He tenido la gran suerte de haberle conocido ya de mayor y a día de hoy suelo ir a pintar con él y con otro amigo.

¿Tienes grafiti favorito en algún lugar del mundo? ¿Has hecho turismo para ver alguno, algún mural o algo así? ¿A qué ciudad?

Me considero bastante profano dentro del grafiti a pesar de que me gusta mucho, pero no tengo el nivel de conocimiento que sí que tienen otros amigos que controlan mucho más de los estilos y artistas de cada país. Sí que dentro de España me gusta mucho el estilo que tienen en Madrid, en concreto en Alcorcón. Del resto de países me llama mucho la atención el estilo ignorante que tienen en los países soviéticos.

¿Qué opinas a día de hoy de Banksy? ¿Qué opinas de los museos que se han abierto en su honor?

No tengo una opinión muy formada, pero sí que tengo escuchado varios gestos bastante feos que ha tenido con algunas piezas antiguas de escritores famosos, en concreto una donde pintó por encima de una pieza de un grafitero mítico del Reino Unido ya fallecido. Personalmente no me interesa ese tipo de grafitis y no les veo interés. Sobre lo de los museos creo que es una manera de sacarle beneficio económico a la popularidad que ha tenido, pero a costa de quitarle legitimidad a su obra.

En el museo de Banksy de Madrid se pincha Massive Attack, jugando con la broma de que Banksy sea uno de sus miembros. ¿Qué opinas sobre el misterio en torno a su identidad? ¿Es importante o es secundario?

Me parece que forma parte del marketing que tiene todo ese rollo de su misterio. A mí personalmente hace ya tiempo que me aburre bastante su obra, ya que me parece que lleva haciendo lo mismo desde el principio y que se ha quedado en diseños originales para camisetas o ilustraciones para artículos de periódico.

¿De qué manera crees que el grafiti ha sido decisivo en el desarrollo de la cultura pop?

Creo que ha sido fundamental, más que el grafiti, la cultura hip-hop en general. Los escritores de grafiti, así como los b-boys/b-girls, mcs y djs vestían de una manera determinada, y el sistema enseguida se apropió tanto de su estética como del grafiti a la hora de vender ese tipo de prendas. Es bastante representativo el momento en el que el grupo RUN DMC empezó a vestir con las Adidas sin cordones, sombreros, chaquetas y vaqueros o con chándales. Se dice que fueron los primeros en introducir una manera de vestir más identificable con como solían vestir los chavales de esa época por ejemplo. Su logo también se usa muchísimo para poner diferentes mensajes con ese mismo sistema de 6 letras, como por ejemplo el de FCK NZS.

El grafiti ha inspirado portadas de discos, videoclips, letras… ¿algún ejemplo que te haya gustado?

La verdad es que no te sé decir ninguna ahora mismo. Sí que hay raperos que hacen grafiti y casi todas sus letras giran en torno a eso, de cuando salen a pintar, de los metros que han pintado, de sitios famosos donde se pinta normalmente. Victor Rutty, por ejemplo, aparte de ser rapero es muy conocido también en el mundo del grafiti.

¿Y en cuanto a pelis o series? ¿Alguno que te haya impactado?

La película más famosa sobre grafiti es ‘Style Wars’, un documental de 1983 donde se ve cómo era el grafiti en Nueva York en esa época. Hacen entrevistas a grafiteros, pero también a sus madres, a la policía y a gente de la calle que no tiene nada que ver. Explica cómo nació y cómo fue evolucionando en poco tiempo y cómo ya entonces había una cantidad increíble de estilos diferentes y una calidad altísima.

¿El grafiti ha nutrido de alguna manera el trabajo que hacéis en Los Chivatos? ¿Tiene algo que ver con la portada de ‘Tron’?

Del grupo yo soy el único al que le gusta y la verdad es que tampoco considero que haya influido de ninguna manera en las letras. Es un mundillo que me atrae mucho y me gusta ir de vez en cuando a pintar a sitios tranquilos, no soy lo que se dice un tipo de acción la verdad y no tengo ese gustillo por la adrenalina tan característico de los grafiteros. En cuanto a la portada de ‘tron’ sí que la ha hecho alguien que está metido en el grafiti de lleno y hace cosas de un nivel que muy pocos artistas, ya no solo del grafiti, sino del mundo del arte en general sean capaces de alcanzar. @juninnho.tatu en instagram, por si alguno quiere echar un vistazo.

Si hubiera un grafiti sobre un tema de Los Chivatos, ¿cuál sería?

No sé, supongo que con ‘Citroen AX’ se podrían dibujar el coche.