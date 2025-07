Björk y el arte de estirar las eras hasta lo infinito

Charli xcx dice que le interesa explorar la «tensión de quedarse demasiado tiempo» en relación a la era de ‘brat‘ (2024), que acaba de cumplir un año. Por lo visto, un año de era le parece más que suficiente, si no directamente pasarse de la raya (no pun intended). Björk no opina lo mismo. Sus eras son organismos vivos. No mueren: mutan, se expanden, se recombinan. Una y otra vez, durante años.

No contenta con el concierto de ‘Cornucopia‘, que se extendió desde 2019 hasta finales de 2023; con la proyección de la película de ‘Cornucopia’, y con el lanzamiento del libro de ‘Cornucopia’, Björk ha anunciado el disco de ‘Cornucopia’, que se editará en audio y vídeo el 24 de octubre.

Björk es conocida por estirar sus eras hasta lo indecible. Desde ‘Debut‘ (1993), cada uno de sus álbumes se ha promocionado con un chorreo de lanzamientos paralelos carne de coleccionistas: CD singles o 12″ en múltiples versiones (mi favorito es el de color «genitales de babosa»); discos en directo lanzados en bloque (‘Telegram’, ‘Bastards’) o por entregas (‘Vulnicura‘); versiones orquestales, documentales en DVD, vinilos de colores, el extraño ‘Family Tree’ que nadie sabe muy bien qué era; o hasta libros de partituras: casi ningún formato se le ha escapado.

Las reediciones recientes de Björk han sido especialmente locas: la caja especial de ‘Fossora‘ incluyó una bufanda de seda; la de ‘Utopia‘ una flauta tallada para imitar cantos de aves, de ‘Vulnicura’ se lanzó una versión en formato «realidad virtual» inmersiva; de ‘Biophilia‘ se vendió una versión disponible en una caja de madera que contenía 10 diapasones cromados, cada uno afinado con el tono de una pista del álbum (y todo ello como parte de un proyecto educativo que unía música, ciencia y tecnología). A su lado, la caja de 2006 ‘Surrounded’, que reunía toda su discografía hasta entonces en formato DualDisc (CD + DVD-Audio), se queda corta. Lo gracioso es que muchos sistemas actuales ya no son compatibles con ese formato: para que luego digan de Lorde y su CD transparente.

La obsesión de Björk por exprimir sus discos hasta el infinito puede parecer cómica a algunos. Por algo se la conoce como la churrera islandesa (el título original es de Rihanna). Sin embargo, Björk no es la única artista que reedita sus discos y extiende sus eras durante años. Pero sí es una de las que lo hace con mayor imaginación y, sobre todo, con un respeto casi sagrado hacia su propia obra: solo hay que visualizar el espectacular concierto de ‘Cornucopia’ para comprobar que Björk nunca tratará ninguno de sus discos como una obra menor. Por consiguiente, el público tampoco. ¿Por qué tiene una era que durar un año, pudiendo durar toda la eternidad?

Lo que en otros artistas podría parecer oportunismo sacacuartos, en manos de Björk se convierte en una invitación infinita a descubrir y redescubrir su obra, a menudo a través de objetos que podrían ser expuestos en un museo, como de hecho lo ha sido toda su carrera. Puede que algunos de sus lanzamientos más elaborados no sean asequibles para todos los bolsillos, pero la manera en que ‘Cornucopia’ sigue creando contenido (Björk, creadora de contenido) seis años después de su estreno, demuestra que Björk no solo construye discos ni eras, sino que crea universos en expansión continua que se pueden reinterpretar una y otra vez.